Heckscheibe von Auto in Wanfried eingeschlagen

Von: Marius Gogolla

Blaulicht auf Polizeiauto (Symbolbild). Archivfoto dpa © dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich in der Schlagdstraße ereignet hat.

Wanfried – Laut Polizei ist das Auto der Marke Suzuki, Modell Wagon, in der Nacht von Mittwoch, 5. Juli, auf Donnerstag, 6. Juli, beschädigt worden.

Zu diesem Zeitpunkt war der Wagen in der Schlagdstraße in Wanfried abgestellt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Tel. 0 56 51/92 50

