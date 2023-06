Schottische Highland Games in Wanfried und Archfeld

Von: Emily Spanel, Theresa Lippe

Kilts, Dudelsäcke und viele starke Männer und Frauen: Die Highland-Games sind schottisches Kulturgut. In diesem Sommer haben sie auch ihren Weg in den Werra-Meißner Kreis gefunden.

Werra-Meißner – In Wanfried, Archfeld und Lauchröden werden in den kommenden Monaten gleich drei Highland Games ausgetragen. In Wanfried stehen die Spiele für den 1. Juli am Kalkhof im Kalender, in Archfeld veranstaltet der Highlander-Club am 29. Juli das erste Kräftemessen auf dem Ringgau-Hochplateau. Bereits an diesem Wochenende – am Sonntag, 18. Juli – geht es in der thüringischen Nachbarschaft der Herleshäuser zur Sache. Dann finden ab 10 Uhr in der „Brandenburg-Arena“ (Sportplatz) in Lauchröden die ersten Highland Games des Ortes statt.



Archfeld

Zu den Bewohnern der schottischen Highlands haben die Archfelder schon seit Langem eine Affinität. In der ganzen Region legendär sind die Highlander-Kirmessen, die der „Highlander Club Archfeld“ im Zwei-Jahres-Rhythmus ausrichtet – zumindest vor der Coronapandemie. Fast folgerichtig steht nun also die Premiere der Highlander-Games an. „Bildet ein Team und stellt euch den herausfordernden und schweißtreibenden Spielen oder macht es euch mit einem gekühlten Getränk gemütlich und schaut das Spektakel aus sicherer Entfernung an“, werben die Organisatoren des Highlander-Clubs. Pro Team sind fünf bis acht Spieler erlaubt; das Startgeld beträgt 20 Euro.



Am Abend werden die Muskeln zur Livemusik von der 3D-Event-Band gelockert; abgerundet wird das Festwochenende mit einem Frühschoppen am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr. Anmeldungen per online auf highlanderclub-archfeld.de.



Lauchröden

Lauchröden, das ist da, wo die Highlands schroff und das Wetter rau sind, die Heimat von Whisky und Schafen … äh, nein. Lauchröden ist der Nachbarort von Herleshausen und startet am morgigen Sonntag in den Reigen der Highland Games. Gemischte Mannschaften treten in fünf Disziplinen gegeneinander an; es wird auch einen Kinderwettbewerb geben. Die Lauchröder Vereine freuen sich auf viele Gäste auch aus der hessischen Nachbarschaft.



Herkunft

Wie der Name schon sagt, haben die Highland Games ihren Ursprung in den schottischen Highlands, dem Hochland, im Nordwesten des Landes. Die Saison für die Hochland-Spiele beginnt üblicherweise im Mai und erlebt in Juli und August in Schottland ihren Höhepunkt. Die Spiele enden im September. Sie waren ursprünglich Bestandteil der sogenannten Gatherings (deutsch: Treffen) der schottischen Clans in den Highlands. Sie werden von traditioneller Musik und Tänzen begleitet. Bis zu 100 Highland Games finden alljährlich in Schottland statt, die bekanntesten Spiele werden in Bremar (Aberdeenshire) ausgetragen.



Disziplinen

Bei den Spielen müssen sich die Teilnehmer in traditionellen Highland-Sportarten wie Baumstammwerfen, Tauziehen und Hammerwerfen messen. Bei dem Original unterteilen sich die Sportarten in zwei Disziplinen, die „Heavy Contests“ und die „Field Events“. Bei den Heavy Contests werden Sportarten ausgeübt, bei denen die Teilnehmer ihre Muskeln spielen lassen müssen, wie beispielsweise beim Hammerwerfen und Gewichthochwurf. Die berühmteste Disziplin ist aber wohl das Baumstammwerfen. Es beruht darauf, dass vor vielen Hundert Jahren die Baumstämme für den Transport noch über Schluchten geworfen werden mussten. Bei den Field Events kommt es auf Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen an, die in verschiedenen Rennen auf die Probe gestellt werden.



Musik

Bei den traditionellen Highland Games gibt es große Musikzüge mit Schottlands Traditionsinstrumenten: Dudelsack und Trommel. Wer nicht die Muskeln spielen lassen will, kann in Schottland auch an Einzelwettbewerben im Dudelsackspielen teilnehmen, bei denen die Musiker verschiedene Stile spielen müssen.



Tanz

Das „Highland Dancing“, also das Hochland-Tanzen, ist eine schottische Form des Schautanzes. Sie zeichnet sich besonders durch kraftvolle Sprünge und schnelle Beinarbeit, aber auch durch die traditionellen Outfits der Tänzerinnen und Tänzer aus: Tartan-Muster auf Kilts und Socken.



Clans

Bei den Highland Games traten einst die Mitglieder verschiedener Clans, also größere Familiengruppen aus Schottland, gegeneinander an. Heutzutage nehmen die Clans eher aus sozialen und zeremoniellen Gründen teil. Einige Highland Games sind Teil einer größeren Clan-Versammlung, die Geselligkeit steht auch immer im Mittelpunkt der Spiele. (Emily Hartmann und Theresa Lippe)