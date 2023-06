13 Mannschaften gehen bei Hessischer Feuerwehrleistungsübung in Aue an den Start

Von: Kristin Weber

Wasser marsch: Mit dem Löschwasserstrahl zielt die Feuerwehrfrau von der Leiter aus auf drei Klappen, die fallen müssen, damit das simulierte Feuer als gelöscht gilt. Dieser Einsatz ist schweißtreibend bei heißen Temperaturen, wenn man 20 bis 30 Kilo Schutzausrüstung zusätzlich trägt. © Weber

Hessenweit messen sich in jedem Jahr die besten Einsatzabteilungen bei den Hessischen Feuerwehrleistungsübungen.

Aue – Im Werra-Meißner-Kreis traten in diesem Jahr 13 Mannschaften auf dem Sportplatz in Aue an. Da hieß es, zu schwitzen unter der dicken Schutzkleidung, die mit aller Ausrüstung zwischen 20 und 30 Kilo wiegt, und zu zeigen, was die Kameraden und Kameradinnen in den letzten Monaten geübt haben.

Spaß und Teamgeist seien wichtige Motivationen, sagten etwa die Mitglieder der Feuerwehr aus Wehretal, aber auch der Ehrgeiz – und dass man die anderen Wehren im Kreis treffen kann.

Im praktischen Teil galt es bei einer klassischen Löschübung, einen simulierten Wohnungsbrand zu löschen und dabei eine vermisste, bewusstlose Person in Form einer Puppe zu retten und sie durch einen Kriechtunnel zu transportieren. Anschließend sollten die Feuerwehrleute über ein Hindernis hinweg einen Brand von der Leiter aus löschen. Klappen, die mit dem Löschwasserstrahl getroffen werden mussten, simulierten den Brandherd.

Die Organisation im Blick: (von links) Kreisbrandmeister Stefan Scharf, Kreisbrandinspektor Christian Sasse und Kreisbrandmeister Jörg Biehl. © Weber, Kristin

Die Schiedsrichter, Kollegen aus dem Kreis Hersfeld- Rotenburg, hatten alle Aspekte der Menschenrettung und der Löschwasserversorgung genau im Blick und bewerteten die Leistungen. Schließlich mussten die Aktiven noch Knoten auf Zeit knüpfen. „Wer mehr als einmal teilnimmt, kann zusätzlich das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold machen“, erklärte Kreisbrandinspektor Christian Sasse. „Das ist ein Ansporn an den Einzelnen und die Einzelne, immer wieder teilzunehmen.“

Die Übungen haben Wettkampfcharakter und sollen Spaß machen. Sie sollen aber auch Motivation für den Nachwuchs sein. Denn wer mitmacht, bekommt eine der geforderten Prüfungen anerkannt. „Es treten bei uns kleine Wehren ebenso an wie große, manche Gemeinden stellen auch gemischte Mannschaften“, sagte Christian Sasse. „Viele schätzen den Teamgedanken und haben den Wunsch weiterzukommen, auf Bezirksebene oder auf Landesebene.“ Zuvor wollte aber auch noch der Theorieteil absolviert werden. Dass dieser Teil die Grundlage für den Erfolg bildet, davon sind Volker Schmiedel, Vorsitzender des Feuerwehrvereins in Oetmannshausen, und sein ehemaliger Stellvertreter, Axel Rabe, überzeugt. Sie haben mit ihrer Mannschaft bereits einmal die Landesmeisterschaft gewonnen. Und auch in Aue gingen die Oetmannshäuser als Favoriten an den Start.

Voller Einsatz: Bei der Löschübung kommt es darauf an, dass die Mannschaft als Team zusammenarbeitet. Da muss jeder Handgriff sitzen. © Weber, Kristin

„Um zu gewinnen, muss man den Willen haben, zu lernen und sich ausgiebig vorzubereiten“, sagt Volker Schmiedel, und Axel Rabe fügt hinzu: „Da stecken viele Samstage und Sonntage an Übung drin. Die Knoten muss man auch dann knüpfen können, wenn man nachts um 3 Uhr aus dem Schlaf geholt würde.“ Monatelang bereiten sich die Oetmannshäuser intensiv vor und treten mit der Motivation an, „das Ding zu rocken“. Wichtig sei dabei auch, so die Motivatoren, dass man im Nachgang niemandem einen Fehler vorhält, das Team gewinne oder verliere gemeinsam.

Mit so viel Siegeswillen ausgerüstet, war es auch keine Überraschung als sich das Team aus Oetmannshausen an die Spitze setzte, vor den Mannschaften Meißner III und Herleshausen-Wommen I. Die beiden Tabellenführer treten nun bei den Bezirksmeisterschaften an. Diese finden am 15. Juli im benachbarten Frieda statt. (Kristin Weber)