Neuzugang Burdzik schießt Wanfried mit zwei Toren zum Sieg

Von: Florian Künemund

Schießt sein Team wieder zum Sieg: Maurice Burdzik (am Ball) setzt sich durch und trifft zum 1:0. © Florian Künemund

Maurice Burdzik und das Werrastadion - es war Liebe auf den ersten Blick. Schon in seinem ersten Punktspiel in der Startformation vor zwei Wochen auf heimischem Rasen für seinen neuen Klub Wanfried traf die Nummer 22 doppelt - und der VfL siegte. Das wiederholte sich gestern, als der VfL mit 3:1 das Feld gegen Heiligenrode als Gewinner verließ.

Wanfried – Auf die Frage, ob er sich mit dem Sportplatz gut angefreundet hat, sagte Burdzik gestern nach Spiel lächelnd: „Ja, das kann man so sagen. Es läuft ganz gut mit dem Treffen.“ Doch es war wie schon beim letzten Heimsieg ein hartes Stück Arbeit für sein Team. In der Anfangsphase hatte Heiligenrode Oberwasser. Zweimal wurden die Gäste im letzten Moment vom Abseits ausgebremst, einmal im Eins-gegen-eins von Keeper Jan Just. Mit der ersten VfL-Chance nach einer knappen halben Stunde netzte stattdessen aber Burdzik zum 1:0 ein - und das, obwohl es eigentlich gar keine Chance war.

Nach einem langen Ball von Torwart Just waren zwei Heiligenröder Verteidiger in der Nähe des Spielgeräts. Jedoch ging keiner entschieden genug hin. Maurice Burdzik schaltete schnell, stibitzte das Leder und schloss schnörkellos hoch ins kurze Eck zur Führung ab.

Der zweite Streich kam sogleich

Nachdem Torwart Jan Just noch ein, zweimal die Situation entschärfte, legte Burdzik das 2:0 nach. Nach einem verlängerten Ball von Marcell König enteilte er seinem Gegenspieler und schob im Eins-gegen-eins überlegt am gegnerischen Schlussmann vorbei zum 2:0 (40.) ein. Kurz vor der Pause fing sich Wanfried aber noch den Anschlusstreffer ein. Nach Konter über Rechtsaußen und Hereingabe in die Mitte konnte ein Stürmer völlig blank einnetzen - sogar sehenswert per Hacke.

Nach Wiederbeginn hatten beide Teams ihre Phasen. Denn die Defensive vom VfL war an diesem Tag nicht immer sattelfest. So konnte sich Jan Just noch das ein oder andere Mal auszeichnen.

„Er hat uns heute mit seinen Paraden wieder mehrmals gerettet“, sagte auch Doppel-Torschütze Burdzik. Vorne vergaben er und Soroosh Zamani zwei gute Chancen zum entscheidenden 3:1. Doch das kam dann noch: Wilhelm Löffler tankte sich über Außen durch und flankte an den langen Pfosten zu Leonardo Heinrich, der mit seinem Treffer die Weichen endgültig auf Sieg stellte (78.).

Saisonsieg Nummer zwei ist eingetütet für den Aufsteiger. Wieder daheim, wieder mit Burdzik-Doppelpack und mit starkem Torwart.