Sattelzug reißt Rettungswagen in Wanfried um

Von: Theresa Lippe

Der Rettungswagen wurde von einem Sattelzug umgerissen. © Wilhelm Gebhard/privat

Was ist hier los? In Wanfried lag am Donnerstag (6. Juli) plötzlich ein Rettungswagen auf der Seite.

Wanfried - Um sich im Wanfrieder Rewe-Markt Mittagessen zu kaufen, stellten zwei Sanitäter des DRK ihr Einsatzfahrzeug gestern gegen 12 Uhr rechtmäßig auf dem dazugehörigen Parkplatz an der Bahnhofstraße ab. Wie Polizeisprecher Alexander Först berichtet, rangierte dort ein Fahrer (59) aus Mühlhausen (Thüringen) mit einem Sattelzug, der wohl den Supermarkt belieferte. Dabei blieb das Heck des Lastwagens mit der linken Seite am Rettungswagen hängen und riss diesen um. Da die beiden Sanitäter gerade einkaufen waren und auch kein Patient im Rettungswagen lag, ist bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen. Schaden am Rettungswagen: zirka 20 000 Euro, Schaden am Lkw: etwa 2000 Euro. tli