Wanfried: Schnelles Internet ab Ende März 2024

Von: Theresa Lippe

Teilen

Schon bald startet der Glasfaserausbau in Wanfried: José Silva (von links, Projektleiter Firma Coof und Dolmetscher), Marcel Cheap (Projektleiter Goetel), Steven Born (Bauleiter Goetel), Wilhelm Gebhard (Bürgermeister) und Mário Antunes (Manager Coof). © Theresa Lippe

Bei einer Info-Veranstaltung am Donnerstagabend (25. Mai) hat der Telekommunikationsanbieter Goetel den Plan für Glasfaserausbau in Wanfried vorgestellt.

Wanfried – Auch in Wanfried soll es bald schnelles Internet geben. Gemeinsam mit dem Telekommunikationsanbieter Goetel und der deutschen Baufirma Coof sollen die Ausbauarbeiten bis Ende März 2024 in allen Ortsteilen abgeschlossen sein. Zu der Info-Veranstaltung im Saal des Hotels „Zum Schwan“ waren 107 interessierte Wanfriederinnen und Wanfrieder gekommen.

Hausbegehungen

Mitarbeiter der Baufirma Coof inspizieren vor Ort die Bausituation, um anschließend mit den Bewohnern eine geeignete Position für die Hauseinführung und eine mögliche Platzierung der technischen Geräte zu finden. Dieser Prozess ist bereits gestartet. „Die Lösungen sind individuell. Um für die Monteure eventuelle Besonderheiten festzuhalten, werden Protokolle geschrieben und eventuell Fotos von den jeweiligen Stellen gemacht“, erklärt Marcel Cheap, Projektleiter Goetel. Termine dafür können vereinbart werden, die Mitarbeiter der Firma Coof klingeln aber auch spontan. „Niemand, der einen Anschluss möchte, wird vergessen“, versichert er.

Hausanschluss

Der Anschluss wird in der Regel im Keller installiert. Dafür wird eine Bohrung von 16 Millimetern vorgenommen, der Anschluss wird gas- und wasserdicht verschlossen, versichert Cheap. Kostenlos ist der Ausbau, wenn die Hauswand nicht mehr als 20 Meter von der Straße entfernt ist. Alles, was darüber hinaus liegt, werde individuell bei der Hausbegehung besprochen. Aktuell liege der Meterpreis im Tiefbau bei 40 Euro.

Ausbau

„Der Ausbau findet in der klassischen offenen Bauweise statt“, erklärt Marcel Cheap – so wie aktuell in Weißenborn zu sehen. Wenn nötig, wird mit einer sogenannten Erdrakete gearbeitet. Diese bahnt – anders als der Name vermuten lässt – unterirdisch und nicht explosiv den Weg für die Glasfaserkabel. Cheap: „In jedem Fall wird die Infrastruktur aber wieder so hergestellt, wie sie vorher vorgefunden wurde – oder besser.“ Dafür sind von der Firma Coof sieben Teams à sieben Arbeitern im Einsatz.

Aktivierung

Der Ausbau erfolgt Ortsteilweise und dauert jeweils zirka zwei Monate. Ist ein Ortsteil fertig, wird er nach zirka zwei weiteren Monaten ans Netz angeschlossen. Start ist in Heldra.

Tarife

Die Goetel-Tarife haben sich geändert. Wer bereits einen Vertrag abgeschlossen hat, muss selbst aktiv werden, um einen neuen, besseren Tarif zu bekommen, so Cheap. Das sei mit wenigen Klicks auf goetel.de kostenlos machbar. Wer noch keinen Vertrag abgeschlossen hat, kann das weiterhin tun – auch bei der Hausbegehung.

Altvertrag

Cheap: „Zu keiner Zeit zahlt der Kunde zwei Tarife.“ Die Kündigung des Altvertrages erfolgt erst nach Aktivierung des Anschlusses durch Goetel – nicht vom Vertragsnehmer. Eine Rufnummernportierung des Festnetztelefons ist ebenfalls möglich. (Theresa Lippe)