Seniorin in Wanfried getötet: Ehemann unter Tatverdacht

BLAULICHT

+ © Marijan Murat/dpa/Symbolbild Eine 87-jährige Frau aus Wanfried ist in der Nacht auf Freitag leblos in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Ihr Ehemann (84) ist dringend tatverdächtig, die Seniorin getötet zu haben. Das teilt die Polizei am Freitag mit. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der 84-jährige Ehemann des Opfers ist laut Polizei dringend tatverdächtig.

Wanfried – Eine 87-jährige Frau aus Wanfried ist in der Nacht auf Freitag leblos in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Ihr Ehemann (84) ist dringend tatverdächtig, die Seniorin getötet zu haben. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

„Noch können wir keine Auskunft zu der Motivlage geben“, sagt Alexander Först von der Polizeidirektion Werra-Meißner. Die Polizei war am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr von Familienangehörigen zu dem Mehrfamilienhaus in Wanfried gerufen worden, woraufhin sowohl die Polizeibeamten als auch Rettungskräfte mit einer Notärztin zur Adresse des Ehepaares gefahren sind.

Wanfried: 87-jährige Frau tot aufgefunden

Vor Ort haben die Einsatzkräfte die 87-jährige Frau in ihrem Wohnbereich in bewusstlosem Zustand aufgefunden, teilt die Polizei mit. Die Notärztin konnte bei ihren Untersuchungen nur noch den Tod der Frau feststellen.

Alexander Först erklärt: „Aufgrund der vorherrschenden Umstände und nach den ersten Befragungen von Familienangehörigen, sind die Beamten der Kriminalpolizei Eschwege wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt hinzugezogen worden und übernahmen vor Ort dann die weiteren Ermittlungen.“

+ Alexander Först Polizeibeamter © Sippel, Jessica

Wanfried: Ehemann (84) des Opfers ist tatverdächtig

Nach Angaben der Polizei ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Opfer lebende 84-jährige Ehemann dringend verdächtig, seine Ehefrau mit stumpfer Gewalteinwirkung getötet zu haben. Der 84-Jährige ist noch vor Ort vorläufig festgenommen worden und befindet sich derzeit im Gewahrsam der Eschweger Polizei, wo er weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wird.

Wie Alexander Först weiter mitteilt, dauern die Vernehmungen derzeit weiter an. „Eventuell wird schon am Samstag eine Obduktion vorgenommen, um weitere Erkenntnisse zu erlangen“, erklärt Först auf Nachfrage. Die genauen Umstände und Motive des Tötungsdeliktes der Seniorin in Wanfried seien derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun vom Fachkommissariat für Gewalt- und Tötungsdelikte in Eschwege geführt werden. (Theresa Lippe)