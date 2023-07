Streit um Ernte, Wasser und Wärme

Von: Theresa Lippe

Diese Hinweise wird man künftig auch an Wanfrieds Bäumen finden: Ein gelbes Band an den städtischen Bäumen signalisiert, dass das Obst mitgenommen werden kann. archi © marc schüler/NH

Wanfrieds Parlament hat 195 Minuten unter anderem über die Ernte von Obst und die Wärmeplanung in Wanfried diskutiert...

Wanfried – In der letzten Parlamentssitzung vor der Sommerpause mussten die Wanfrieder Abgeordneten vor allem eins mitbringen: Geduld. In über drei Stunden wurden 18 Tagesordnungspunkte intensiv besprochen, teils sogar hitzig diskutiert.

Ernteprojekt Gelbes Band in Wanfried

Hitzig diskutiert wurde der SPD-Antrag zur Teilnahme Wanfrieds am Ernteprojekt Gelbes Band – einer Aktion des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, bei dem gelbe Bänder an Obstbäume gebunden werden, um zu signalisieren: Hier darf kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden.

Zwar waren sich alle Parlamentarier einig, dass dies eine tolle Aktion in der aktuellen Wegwerfgesellschaft sei, trotzdem wurde eine halbe Stunde emotional argumentiert, diskutiert und schließlich sogar eine Sitzungsunterbrechung benötigt.

Die CDU kreidete zunächst an, dass es nicht nur mit dem Ernten von Obst getan sei. Wer soll, die Bäume kennzeichnen, wer prüfe die Umgebung auf eventuelle Gefahren, wer hafte bei Unfällen? Sie forderten eine Antragsänderung.

Auch die FWG war grundsätzlich dafür, wollte jedoch, dass klarere Hinweise – rote Bänder – an den Bäumen angebracht werden, an denen nicht von fremder Hand geerntet werden dürfe. Außerdem hatte die Fraktion Bedenken, dass die Bäume eventuell beschädigt werden.

Einzig Antonia Krämer von Die Linke sprach sich in der Diskussion ohne Wenn und Aber für den Antrag aus und erklärte den Skeptikern, dass es auf der offiziellen Website eine digitale Karte gibt, auf der die Bäume eingezeichnet sind, an denen man als Privatperson legal Obst ernten darf.

Schlussendlich zog die CDU-Fraktion ihren Änderungsantrag nach der Sitzungsunterbrechung und der nicht öffentlichen Diskussion mit den anderen Fraktionen zurück. Der Antrag der SPD wurde einstimmig angenommen.

Kommunale Wärmeplanung in der Stadt Wanfried

Abgeschmettert wurde hingegen der zweite Antrag der Wanfrieder SPD-Fraktion zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Zur Realisierung sollte ein Förderantrag an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz über die Kommunalrichtlinie im Rahmen eines neuen Förderschwerpunktes gerichtet werden, bei dem über 90 Prozent der anfallenden Kosten gestellt werden.

Die CDU sprach sich vehement dagegen aus. Man sehe keine Not, dem Förderprogramm der Bundesregierung hinterherzurennen, das in wenigen Monaten auslaufe und für eine kleine Gemeinde wie Wanfried eh nicht greife.

Bürgermeister Wilhelm Gebhard: „Wir können in Deutschland nicht alleine die Klimakrise abwenden. Es muss damit aufgehört werden, Leuten Angst zu machen. Ich warne vor unnötiger Hysterie.“

FWG-Fraktion fordert Nutzung von Schwimmbadwasser zur Feldbewässerung

„Es sollten Wege gefunden werden, wie das Wasser des Wanfrieder Schwimmbades der Landwirtschaft zum Bewässern abzuzweigen ist und/oder durch Versickern wieder zugeführt werden kann“, erklärt Reiner Graf den Antrag seiner FWG-Fraktion. Schließlich würden zwei Becken mit Trinkwasser befüllt werden und seien nicht mit Hormonen, Antibiotika oder Ähnlichem belastet.

Aktuell wird das Schwimmbadwasser während und nach der Badesaison dem Klärwerk zugeführt – und so wird es auch künftig bleiben. Denn das Wasser wird mit Chlor behandelt, zudem wird es durch das Baden von Hunderten Menschen „in seiner Eigenschaft verändert und verunreinigt“, erklärt CDU-Mann Christian Roth, studierter Biologe.

Gesetzlich sei der weiteren Nutzung von Schwimmbad- und Poolwasser ein Riegel vorgeschoben. Das bestätigte auch Lisa Susebach, Fraktionsvorsitzende der SPD Wanfried.

Magistratsbericht des Bürgermeisters Wilhelm Gebhard

In seinem Magistratsbericht riss der Bürgermeister zahlreiche Themen an. Unter anderem informierte er darüber, dass das Projekt zur Aufarbeitung der Wanfrieder NS-Zeit bis auf Weiteres ruhen werde, da in der Verwaltung dafür aktuell „einfach keine Kapazitäten frei sind“. Sobald die vakanten Stellen nachbesetzt würden, solle die Aufarbeitung fortgesetzt werden.

„Wir wurden von einer netten Dame mit rund 15.000 Euro Nachlass bedacht, die es sehr gut mit Wanfried meinte.“ Eine Frau, die nicht mehr in Wanfried lebte, hinterließ ihr Geld, um alte Bausubstanzen in der Stadt zu erhalten. Davon wurde die Fertigstellung der Sanierung der Rathausmauer bezahlt.

Abschied nach 26 Jahren im Wanfrieder Parlament

Ilse von Scharfenberg (CDU) verabschiedet sich nach 26 Jahren im Amt aus dem Wanfrieder Parlament. Auch Antonia Krämer (Die Linke) gab bekannt, dass sie ihr Amt nach zwei Jahren niederlegt. Wer für die beiden Frauen nachrückt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Sonstige Themen in der Parlamentssitzung

Altenburschlas Ortsvorsteher Ulrich Flender wurde für 30 Jahre im Amt geehrt. In der Wanfrieder Kernstadt soll zeitnah eine öffentliche Toilette errichtet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wanfried bekommt ein neues Löschfahrzeug. Dafür gibt es vom Land Hessen 115.000 Euro und vom Landkreis 28.000 Euro Zuschuss, die Stadt selbst muss hinzukommend rund 400.000 Euro investieren – plus Belade.

Parlament in Kürze Teilnehmer CDU 10 von 10

SPD 5 von 6

FWG 2 von 2

Die Linke 1 von 1

Sitzungsdauer 195 Minuten Gäste 2 vor Ort, 111 online

