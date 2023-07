Traktor streift THW-Fahrzeug in Wanfried: 5.500 Euro Schaden

Von: Theresa Lippe

Teilen

Blaulicht auf einem Polizeiauto (Symbolbild) © IMAGO/localpic

In Wanfried hat ein Traktor ein Fahrzeug des THW gestreift und über 5.000 Euro Schaden verursacht.

Wanfried – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit angehängter Ballenpresse sowie einem Fahrzeug des Technischen Hilfswerks kam es am Samstagnachmittag (8. Juli) in Wanfried an der Wallstraße. Ein Traktor musste laut Polizei aufgrund eines zeitlich beschränkt aufgestellten Verkehrszeichens nach links in Richtung Fahrbahnmitte ausweichen. Dort streifte der Traktor wie auch die Ballenpresse ein entgegenkommendes Fahrzeug des THW. Sowohl am Traktor, der Ballenpresse und dem Fahrzeug des THW entstand Schaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. tli