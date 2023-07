Unbekannte werfen Brandsatz in Haus in Wanfried

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Unbekannte haben einen Brandsatz in ein Wohnhaus in Wanfried geworfen. © Rolf Vennenbernd

Unbekannte Täter haben in Wanfried in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus einen Brandsatz geworfen.

Wanfried – Unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 17.45 Uhr bei einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus im Plesseweg in Wanfried die Glasfassung der Hauseingangstür mit einem Pflasterstein eingeworfen und anschließend einen Brandsatz in das Haus geworfen. Dabei kann es sich laut Polizei auch um einen feuerwerkskörper gehandelt haben. Durch den Brandsatz entstanden an den Innenwänden und im Treppenhaus des Hauses Rußschäden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 1500 Euro. Die Die Kripo in Eschwege ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. (Stefanie Salzmann)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 56 51/9250.