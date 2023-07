Versuchter Einbruch in Wanfrieder Anne-Frank-Schule

Von: Theresa Lippe

In die Anne-Frank-Schule in Wanried haben bislang unbekannte Täter versucht einzubrechen.

Wanfried - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruchsversuch in der Anne-Frank-Schule in Wanfried bereits am vergangenen Wochenende, wurde jedoch erst am Mittwoch (12. Juli) zur Anzeige gebracht. Beim Versuch, in die Schule einzudringen, hinterließen die Unbekannten Hebelspuren an zwei Außentüren. Die Täter blieben jedoch erfolglos, teilt die Polizei weiter mit. „Ein Eindringen fand nicht statt“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Es entstand jedoch ein Schaden von zirka 1000 Euro. Hinweise an Tel.: 0 56 51/9250 tli