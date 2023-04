Versuchter Einbruch in Schwan in Wanfried

Blaulicht

+ © Rolf Vennenbernd/Archiv In das Restaurant „Zum Schwan“ haben Unbekannte versucht, einzubrechen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/Archiv

In das Restaurant „Zum Schwan“ wollten Unbekannte einbrechen.

Wanfried – Bisher unbekannte Täter haben versucht, in das Restaurant „Zum Schwan“ an der Wanfrieder Markstarße einzubrechen. Laut Polizei soll sich die Tat zwischen vorigen Mittwoch und vergangenem Samstag ereignet haben. Die Täter hatten versucht, die Haupteingangstür aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in höhe von zirka 200 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Tel. 0 56 51/9250.

(Stefanie Salzmann)