Mann entblößt sich auf Feldweg in Wanfried

Wanfried. Ein Mann hat sich auf einem Feldweg in Wanfried entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann am Montag gegen 11.10 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Wanfrieder Schwimmbades in Richtung Kalkhof entblößt haben.

Der Mann lief in Badesachen herum und bat eine 28-Jährige, ein Foto zu machen. Dabei entblößte er sich und fasste an sein Geschlechtsteil. Danach zog er sich wieder an und lief über die Fußgängerbrücke in Richtung Wanfried davon.

Der Mann soll laut der Beschreibung schwarze Badebekleidung, ein lila T-Shirt und eine Sonnenbrille getragen haben. Er soll kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart haben. Eine Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Hinweise sind erbeten an die Polizei Eschwege unter Tel. 05651/9250