Zwei Männer fahren unter Alkoholeinfluss durch Wanfried und Lüderbach

Unter Alkoholeinfluss standen zwei Männer, die am Samstag (20. Mai) in Lüderbach und Wanfried unterwegs waren. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Unter dem Einfluss von Alkohol waren ein 56-Jähriger aus Wanfried und ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit ihren Fahrzeugen unterwegs.

Wanfried/Lüderbach – Mit jeweils über 1,5 Promille waren zwei Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis am Samstag (20. Mai) unterwegs. Laut Polizei fiel ein 56-jähriger Wanfrieder gegen 18:15 Uhr durch eine unsichere Fahrweise auf. Er war mit seinem Auto unterwegs gewesen. Eine Streife der Polizeistation Eschwege kontrollierte den Mann an der Eschweger Straße in Wanfried. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ebenfalls musste das ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau. Wie die Polizei mitteilt, hatte er gegen 20:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Altefelder Straße in Lüderbach befahren. Bei einer Kontrolle stellte eine Streife der Polizeistation Sontra fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. (esr)