Das ist lost beim Wanfrieder Schützenfest

Von: Theresa Lippe

Freuen sich schon auf das diesjährige Vogelschießen: Die Schützenkönige aus dem Vorjahr, Sohn und Vater Merlin und Mike Wenzel. archi © theresa lippe

Nur noch wenige Tage, dann herrscht in Wanfried wieder Ausnahmezustand.

Wanfried – Vom 7. bis 10. Juli wird das Volks-, Schützen- und Heimatfest gefeiert. Das Traditionsfest rund ums Vogelschießen findet bereits zum 455. Mal statt, dieses Mal mit dem Thema „Brombeermann“.

Nachdem im Vorjahr noch mit einigen Auflagen gefeiert werden musste, findet dieses Mal das Schützenfest ganz ohne Corona-Einschränkungen statt. Doch es ist nicht nur ein Fest für die Schützenbrüder, sondern für alle Wanfrieder und die Menschen der Region.

Mit Zottelbart, Stab und Korb: Uwe Roth hat 25 Jahre den Wanfrieder Brombeermann verkörpert. © christian braun/NH

Wichtig in diesem Jahr: Der Empfang des Brombeermanns am Wanfrieder Rathaus findet in diesem Jahr deutlich früher statt. Bereits um 13.30 Uhr übergibt Bürgermeister Wilhelm Gebhard ein letztes Mal den Stadtschlüssel an Uwe Roth in seiner Rolle als Brombeermann. Nach 25 Jahren im Amt wird künftig sein Nachfolger die Sagenfigur mimen.

Dieser wird ebenfalls bekannt gegeben. Erstmals in der Vereinsgeschichte hatten Mike und Merlin Wenzel es 2022 geschafft, als Vater-Sohn-Duo das Vogelschießen als Schützenkönig und Jungschützenkönig zu gewinnen. Mit dem 1633. Schuss setzte sich Vater Mike Wenzel im Vorjahr gegen seine Konkurrenten durch. Der geplante Ablauf:

Freitag

20.30 bis 2.30 Uhr: Discoabend mit DJ Rene, DJ Mario sowie DJ Dick und Durstig.

Samstag

ab 10 Uhr: Bürgerschoppen mit Unterhaltungsmusik von den „Friedetaler Musikanten“ vor dem Rathaus 13.30 Uhr: Großer Empfang des Brombeermanns mit Übergabe des Stadtschlüssels durch Bürgermeister Wilhelm Gebhard und Verabschiedung von Uwe Roth nach 25 Dienstjahren als Brombeermann 15 Uhr: Ausmarsch der Schützen mit dem Schützenvogel zum Schützenhaus und Festplatz Griesgraben 15.30 Uhr: Familiennachmittag mit Kinderfest ab 15.30 Uhr: Beginn des Vogelschießens: Schießbetrieb im Schützenhaus, Kleinkaliberschießen für Gäste und Besucher 20.00 Uhr Ausmarsch der Schützen mit der Gemeindemusik Schlins zum Festplatz Griesgraben ab 20.30 Uhr: Partyabend mit Livemusik

Sonntag

7 Uhr: Weckruf durch den Fanfarenzug VfL Wanfried 10 Uhr: ökumenischer Festgottesdienst in der Stadtkirche zu Wanfried 12.30 Uhr: Abholen von Hauptmann und Schützenkönig Mike Wenzel ab 14 Uhr: Festumzug, unter anderem mit sieben Musikkapellen und Spielmannszügen ab 15 Uhr: Fortsetzung des Vogelschießens im Schützenhaus und Familiennachmittag auf dem Festplatz und im Festzelt

Montag

9.30 Uhr: Ausmarsch der Schützen zum traditionellen Frühschoppen im Festzelt am Griesgraben 10 bis 14 Uhr: Frühschoppen mit Starlight Show und Stimmungsband 12.30 Uhr: Einmarsch der Schützen zur Schützenmahlzeit in der „Alten Post“ 13.45 Uhr: Ausmarsch der Schützen zum Schützenhaus ab 14 Uhr: Fortsetzung des Vogelschießens mit finaler Phase 18 Uhr: Proklamation der neuen Schützenkönige 2023/2024 18.20 Uhr: Ehrengeleitmarsch der Schützen zum neuen Königshaus und Aufzug der Königsfahne 2023 20 Uhr: Ausmarsch der Schützen in das Festzelt ab 20.30 Uhr: Königsball im Festzelt mit der Tanz- und Partyband „Timeless“ aus dem Eichsfeld

Der Vogel

Der zweiköpfige Vogel aus Holz wird jedes Jahr aufs Neue gebaut und zusammengesetzt. Zuerst wird dabei der Rumpf gefertigt, es folgen Flügel, Schwanz, Beine, Zepter, Reichsapfel, Brustflächen, Doppelkrone, Köpfe und Schnabelringe.

Wanfrieds Schützenvogel wird an diesem Wochenende „tranchiert“ und dabei ein neuer Schützenkönig ermittelt. archi © tobias stück

Sind alle Einzelteile zusammengesetzt, wird der Vogel lackiert. Schlussendlich hat Wanfrieds Schützenvogel eine beachtliche Spannweite von zweieinhalb Metern und eine Höhe von zwei Metern. Gut einen Zentner bringt der Vogel aus Holz auf die Waage.

Der Wanfrieder Schützenverein ist besonders: es gibt nur Schützenbrüder. Frauen gibt es in dem Verein nicht.