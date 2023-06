Austausch zur aktuellen Wasserkraftpolitik im Wanfrieder E-Werk

Teilen

Tauschten sich im Wanfrieder E-Werk über aktuelle wasserkraftpolitische Themen in Hessen aus: die CDU-Landtagsfraktion und Vertreter des hessischen Wasserkraftverbandes. © privat

Ein Austausch zwischen Vertretern der CDU-Landtagsfraktion und der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke (AHW) über aktuelle wasserkraftpolitische Themen hat diese Woche auf Einladung des Wanfrieder E-Werks in Wanfried stattgefunden.

Wanfried – Geschäftsführer Stephan von Eschwege und Gesellschafter Andreas von Scharfenberg konnten neben Lena Arnoldt (Mitglied des Landtages, stellvertretendee Fraktionsvorsitzendee und umweltpolitische Sprecherin) sowie Michael Ruhl, ebenfalls Mitglied des Landtages und Sprecher für Wasser der CDU im Hessischen Landtag, auch den Bürgermeister der Stadt Wanfried Wilhelm Gebhard und den CDU-Landtagskandidaten für den Werra-Meißner-Kreis Stefan Schneider sowie Mitglieder des Vorstands der AHW zu dem Gespräch begrüßen.

Mix an Erneuerbaren

Der AHW-Vorsitzende Dr. Helge Beyer verdeutlichte eingangs, dass der Wasserkraft angesichts der sich verschärfenden Klimakrise und der Notwendigkeit zur Klimaanpassung, aber auch der aktuellen energie- und geopolitischen Herausforderungen eine besondere Bedeutung zukommt. So ermögliche es die Wasserkraft, zusammen mit der Bioenergie, als stetig verfügbare, flexibel regelbare und nachhaltige Energieerzeugung die volatil einspeisende, ausbaustarke Wind- und Solarenergie in ein zukünftig auf 100 Prozent Erneuerbaren beruhendes Energiesystem zu integrieren. Das geht aus der Pressemitteilung hervor.

Die Förderung eines ausgewogenen Mixes an Erneuerbaren sei daher der Schlüssel für eine nachhaltige, versorgungssichere und bezahlbare Energieerzeugung in Hessen.

Weiter heißt es in der Pressemeldung: „Während sich die aktuelle Debatte aber im Wesentlichen um den Ausbau von Wind- und Solarenergie dreht, fällt die Wasserkraft jedoch häufig hinten herunter und erfährt wenig politische Aufmerksamkeit.“

„Bei der Wasserkraft geht das so weit, dass durch die aktuelle, völlig überzogene hessische Umweltpolitik diese sogar stark be- und verhindert wird und droht, massiv zurückgebaut zu werden“, sagt Beyer. „Genau das Gegenteil benötigen wir aber: Die Wasserkraft braucht die Unterstützung der Politik.“

Um die in Hessen noch bestehenden Potenziale dieser Säule der Energiewende zu nutzen, müssten zentrale politische Rahmenbedingungen verbessert werden. Hierzu seien aus AHW-Sicht eine landesweite, detaillierte Erhebung der Wasserkraftpotenziale, die Festschreibung des öffentlichen Interesses in allen landesrechtlichen Regelungen erfolgen und sich auch im Vollzug niederschagen, notwendig.

Zudem sei eine deutliche Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren von zentraler Bedeutung. Anhand verschiedener Praxis-Beispiele verdeutlichte Dr. Ronald Steinhoff, stellvertretender Vorsitzender der AHW, das Problem: „Planungs- und Genehmigungsverfahren von sechs bis sieben Jahren sind eher die Regel, denn die Ausnahme, teilweise dauern diese sogar noch länger. Das muss sich ändern, sonst werden wir die Ziele der Energiewende nicht erreichen.“

Austausch fortsetzen

Demgegenüber seien der in diesem Jahr nachgebesserte neue Mindestwassererlass und das Förderprogramm zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit erste positive Signale der Landesregierung für Verbesserungen in der Wasserkraft. Dass die Wasserkraft neben der CO2-neutralen, klimafreundlichen Stromerzeugung auch gewässerökologisch verträglich sei, betonte Michael Ruhl. Man habe vereinbart, den gegenseitigen Austausch fortzusetzen und im Gespräch zu bleiben. Dazu böte schon in wenigen Wochen eine AHW-Podiumsdiskussion zu wasserkraftpolitischen Themen im Vorfeld der hessischen Landtagswahlen mit den energie- beziehunsgweise umweltpolitischen Sprechern der Fraktionen am 4. Juli in Wiesbaden Gelegenheit, zu der Michael Ruhl seine Teilnahme ankündigte. red