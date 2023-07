Zwei Portemonnaies in Discounter geklaut

Von: Marius Gogolla

Zwei Portemonnaies geklaut haben Unbekannte in einem Discounter an der Straße In der Werraaue in Wanfried.

Wanfried – Laut Polizeimitteilung haben die Täter am Donnerstag, 29. Juni, zwei Seniorinnen zwischen 10.30 und 11 Uhr die Portemonnaies aus einem Einkaufswagen und einer Einkaufstasche gestohlen.

Im ersten Fall betroffen war eine 87-jährige Wanfriederin. Die zweite Bestohlene ist eine 70-Jährige aus Wanfried, die vor dem Klau von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde.

Gesamtschaden: ca. 375 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Tel. 0 56 51/92 50

