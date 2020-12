Wann Eschweger Impfzentrum öffnet, ist unklar

Das Impfzentrum in der Turnhalle des Oberstufengymnasiums in Eschwege bleibt vorerst noch geschlossen. Unser Bild vom 1. Dezember zeigt die Mitarbeiter des THW zu Beginn der Umbauarbeiten.

Auch wenn am 27. Dezember die bundesweiten Corona-Impfungen beginnen: Das Impfzentrum in Eschwege bleibt jedoch bis auf Weiteres geschlossen.

Werra-Meißner – Zunächst wird nur mobil geimpft, nicht im Eschweger Impfzentrum. Das teilt Kreissprecher Jörg Klinge mit. Das Land Hessen sehe in seinem Drei-Phasen-Plan zunächst noch keine Impfungen vor Ort in den 28 hessischen Impfzentren vor.

Erste Phase

Im Laufe des Samstag, 26. Dezember, werden 10 000 Impfdosen an das Land Hessen ausgeliefert, heißt es in einer aktuellen Pressemittelung. Ob ab Sonntag, 27. Dezember, im Werra-Meißner-Kreis direkt mit den ersten Impfungen begonnen werden kann, sei aber noch nicht zu 100 Prozent sicher, sagt Klinge. Geplant sind Impfungen durch mobile Teams der Impfzentren vor allem in Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

Zweite Phase

In Hessen werden mit Beginn der zweiten Phase die sechs regionalen Impfzentren in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt öffnen. „Diese sechs der insgesamt 28 Impfzentren übernehmen die Schutzimpfung für die eigene Gebietskörperschaft und die umliegenden Kreise entsprechend der Krankenhaus-Versorgungsgebiete“, heißt es weiter in der Mitteilung des Landes. Wann die zweite Phase beginnen soll, ist laut Klinge noch nicht klar. Diese Entscheidung liege beim Land.

Zunächst sollen Personen, die laut Impfverordnung des Bundes in die höchste Priorität fallen, eine Impfung erhalten. Dazu gehören Mitarbeiter der Rettungsdienste und der ambulanten Pflegedienste sowie Personen ab dem 80. Lebensjahr, die nicht bereits in Senioren- und Pflegeeinrichtungen durch mobile Teams geimpft wurden.

Dritte Phase

Die 22 verbliebenen Impfzentren in Hessen dürfen erst in der dritten Phase öffnen, darunter auch das Impfzentrum in Eschwege. Auch hier liegt die Entscheidung, ab wann hier geimpft werden darf, beim Land, sagt Klinge. Mit Erreichen der dritten Phase sollen die Impfungen auch auf weitere Prioritätsgruppen ausgeweitet werden.

Mit jeder Phase sollen auch die zugelieferten Impfstoffmengen gesteigert werden. Wenn alle 28 Impfzentren unter Volllast betrieben werden, können täglich etwa 30 000 Corona-Impfungen in Hessen erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung des Landes.

Mitarbeiter des Klinikums Werra-Meißner waren am Mittwoch aufgrund des hohen Arbeitspensums nicht für eine Aussage gegenüber der HNA verfügbar. Klinge betont, dass im Werra-Meißner-Kreis dauerhaft medizinisches Personal für die Impfzentren gesucht werde. „Wer helfen möchte, kann sich gerne melden.“ waq

Bewerbungen können per E-Mail mit dem Betreff „Impfzentrum“ an bewerbung@klinikumwm.de geschickt werden.

(William Abu El-Qumssan)