Frauen tauschen sich bei gemeinsamen Frühstück über eigene Grenzen aus

Von: Emily Spanel

Voll besetzt: Der Raum im Dorfgemeinschaftshaus Graburgschule in Weißenborn. 70 Frauen tauschten sich intensiv aus zum Thema „Abschied von der Powerfrau“. © Katrin Klöpfel

Familie, Kindererziehung, Beruf, Ehrenamt, dazu noch sportlich, gesundheitsbewusst und selbstverständlich attraktiv – fertig ist die „Powerfrau“!

Weißenborn – „Powerfrau“ - Ein Begriff so sperrig und falsch, dass man dringend die heiße Luft aus ihm herauslassen muss. Denn: Wächst den Frauen der „ganz normale Wahnsinn“ nicht immer mehr über den Kopf?

Nachgegangen ist dieser Frage nun Katja Bernhardt. Die Gemeindereferentin lebt in Malsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) und ist seit dem Jahr 2008 deutschlandweit immer wieder zu Gast bei Frühstückstreffen.

So auch jüngst beim dritten Frauenfrühstück im Kooperationsraum Herleshausen-Ringgau-Weißenborn. Das Thema trifft den Nerv der Zeit, und so waren alle 70 Plätze rasch vergeben. „Leider gab es eine lange Warteliste“, sagt Pfarrerin Katrin Klöpfel. Gerne hätte sie allen Frauen die Teilnahme am Frühstück und am Vortrag ermöglicht.

Der Vortrag Katja Bernhardts im Weißenbörner Dorfgemeinschaftshaus Graburgschule lud Frauen ausdrücklich dazu ein, die eigenen Grenzen zu erkennen und sie nicht länger als Schwächen zu bewerten.

Frauen sehen sich häufig mit einer Doppelbelastung aus Beruf und Außerberuflichem konfrontiert. „Powerfrau“ klinge zunächst verlockend. Dabei stecke die Abwertung schon in der Wortkomposition. Mit dem Ausdruck „Powerfrau“, zählte Katja Bernhardt auf, seien Attribute wie stark und zielstrebig verbunden. „Powerfrauen“ bringen Familie und Beruf gut unter einen Hut und scheinen resistent gegen Stress zu sein.

Doch, so Katja Bernhardt, nicht selten kommen „Powerfrauen“ an ihre Grenzen. Gehen gar über ihre Grenzen und schaden sich damit. Die eigenen Grenzen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch anzuerkennen – das falle vielen Frauen nicht leicht.

Wie gut, dass es Vorbilder gebe, an denen man sich orientieren könne: Katja Bernhardt machte anhand der biblischen Erzählung von Maria und Martha deutlich, wie wichtig die Akzeptanz der eigenen Bedürfnisse ist.

Und die Erkenntnis, dass Frauen sich als Christinnen nicht über eigene Leistungen definieren müssten. „Sind wir doch längst von Gott geliebt“, fasst Katrin Klöpfel zusammen. „So können wir unsere Begabungen gezielt einsetzen und mit unseren Kräften haushalten.“

Auch ganz lebenspraktische Tipps gab die Referentin ihrem Publikum: Beziehungen hätten eine höhere Priorität als unerledigte Aufgaben. Also statt des Fensterputzes lieber einen Schwimmbadbesuch mit den Kindern oder Enkeln unternehmen.

„Wie wertvoll es ist, sich so anzunehmen, wie man ist – das zeigte Katja Bernhardt in ihrem Vortrag auf. Und berührte damit viele Teilnehmer“, sagte Katrin Klöpfel.

Der Erlös des Frauenfrühstücks kommt der Beratung von Frauen und Männern in Fragen von Familiengesundheit zugute. In zehn diakonischen Einrichtungen hessenweit werden Mütter und Väter beraten, die mehrfach belastet sind durch Erziehung, Beruf, Existenzsicherung und Alltagsorganisation und durch die Belastung in ihrer Gesundheit gefährdet sind. Beraten werden auch Frauen und Männer, die Angehörige pflegen.

Das Frühstücksbüfett hatte ein Team aus Weißenbörner Frauen mit viel Liebe und Engagement hergerichtet. Bei Speisen und Getränken tauschten sich die Frauen aus: Über Gott und die Welt und das Leben an sich und im Besonderen und den Abschied von der „Powerfrau“. (Emily Hartmann)