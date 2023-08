Was Reisebüros im Werra-Meißner-Kreis zur TUI-Prognose sagen

Klimawandel

+ © Max Wurdinger Feuer auf der griechischen Insel Rhodos: Der Eschweger Max Wurdinger hat beobachtet, wie sich die Flammen ausgebreitet haben. Seine Aufnahme stammt von Dienstag, 18. Juli, um 19.02 Uhr. © Max Wurdinger

Die Wetterlage im Werra-Meißner-Kreis verleitet dazu, von anderen Klimazonen zu träumen. Wird es bald nicht mehr möglich sein, diesem tristen Wetter zu entfliehen?

Werra-Meißner – Für viele Familien bedeutet Sommerzeit auch Urlaubszeit. Auch bei den Reisebüros aus dem Werra-Meißner-Kreis ist die Nachfrage für die Sommermonate groß. Der Reisekonzern Tui stellte aber bereits eine Prognose für künftige Urlaubsreisen auf.

„Es könnte durchaus eine Verschiebung der Nachfrage von der Hauptferienzeit, also Juli und August, in die Vor- und Nachsaison geben“, sagte Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel kürzlich.

Denn vor allem in den Regionen des Mittelmeerraums sind die Auswirkungen des Klimawandels und der daraus resultierenden Extremwetterbedingungen besonders zu spüren. Hitze-Rekorde und Waldbrände halten die Bewohner und auch Urlauber dort in Schach.

Reisebüros aus dem Werra-Meißner-Kreis erwarten keine neue Urlaubssaison

Reiseveranstalter aus dem Werra-Meißner-Kreis sehen die Lage momentan noch etwas gelassener: Laut Silvia Vogel, Inhaberin des Reisebüros Vogel in Eschwege, werden insbesondere die deutschen Sommer weiterhin dazu führen, dass Menschen in ihrem Urlaub Ziele mit viel Sonne und wärmeren Temperaturen ansteuern werden.

Wolfgang Punzet vom Soodener Reisebüro in Bad Sooden-Allendorf gibt zu bedenken, dass „die Hauptsaison über die Schul- und Semesterferien gesteuert wird.“

Außerdem sei in vielen Urlaubsländern die Saison im Herbst schon für beendet erklärt, so Michael Hobbie, Inhaber des Reisebüros Auf und Davon in Sontra: „In Griechenland sind die Hotels dann zum Beispiel schon zu.“

Hobby-Wetterforscher warnt vor Folgen des Klimawandels

Der Eschweger Hobby-Wetterforscher Torsten Rost betrachtet die Angelegenheit kritischer: „Wir sehen ja jetzt schon, wie sich das Klima entwickelt. Diese Veränderungen werden sich in den kommenden Jahren fortsetzen.“ Dies sei in der Klimaforschung bereits Gewissheit. Denn nur, weil die Temperaturen in Deutschland nicht so dramatisch seien, heiße das nicht, dass das überall so ist.

„Wir müssen lernen, auch über unsere Landesgrenzen hinaus zu gucken, wenn wir das Klima beobachten“, so Rost. „Letztendlich muss jeder für sich selbst überlegen, ob er es so lustig findet, den Urlaub in diesen Gebieten bei Extremwetter zu verbringen.“

Während Teile Deutschlands von Starkregen und daraus resultierendem Matsch heimgesucht werden, toben im Mittelmeerraum Rekordhitzewellen. Extremtemperaturen von bis zu 48 Grad wurden gemessen. Verheerende Waldbrände sind die Folge dieser Hitze und Trockenheit. Viele beliebte Urlaubsgebiete, wie Kroatien und die griechische Insel Rhodos, sind davon betroffen. Aufgrund der Brände mussten viele Urlauber auf ihrer Reise evakuiert werden oder konnten sie gar nicht erst antreten.



Auch Urlauber aus dem Werra-Meißner-Kreis sind betroffen

Auch einige Urlauber aus dem Werra-Meißner-Kreis sind davon betroffen. Sie mussten ihre Sommerurlaubsplanung aufgrund des Klimas anpassen. So seien aktuell und auch für die nächsten sechs Wochen Reisen in die Gebiete gebucht worden, die momentan von Feuern beherrscht werden, berichtet Wolfgang Punzet vom Soodener Reisebüro in Bad Sooden-Allendorf.

Sowohl die Reiseleiter vor Ort, als auch das Krisenmanagement der Veranstalter seien mit dem deutschen Reiseverband und dem Auswärtigen Amt in Verbindung – gemeinsam werde die Lage profund und professionell eingeschätzt und Handlungsrichtlinien vorgegeben. „Im aktuellen Fall setzen die Veranstalter die Vorgaben großzügiger als empfohlen mit gratis Stornos oder Umbuchungen der Reisen um“, sagt Punzet.



Falls das Feuer ausbrechen sollte, wenn die Reisenden bereits vor Ort sind, entscheiden dieselben Instanzen zuverlässig und schnell, was zu tun ist, so Wolfgang Punzet. Zusätzlich eingezogene Flugzeuge aus anderen Gebieten holen die Kunden zurück. „Das hat bei Corona und vielen anderen Krisen immer hervorragend funktioniert.“ (Evelina Kern)