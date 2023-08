Autofahrer kommt wegen einer Spinne von der Fahrbahn ab

Von: Emily Spanel

Teilen

Autofahrer kommt wegen einer Spinne von der Fahrbahn ab © Ardea/Imago

Wegen einer Spinne ist am Dienstagabend ein 44-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen von der Fahrbahn abgekommen.

Witzenhausen – Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen gegen 19.10 Uhr auf der Bundesstraße 27 von der Autobahn kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg klappte er die Sonnenblende herunter, wobei eine Spinne herunterfiel.

Bei dem Versuch, diese vom Körper zu entfernen, kam der 44-Jährige mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke.