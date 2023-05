Wehretal: Resolution für Nordumgehung Reichensachsen beschlossen

Parlament Wehretal

+ © Carolin Eberth Auto an Auto: Um dem enormen Verkehrsaufkommen Herr zu werden, soll die Nordumgehung her. Die Gemeinde Wehretal erhöht den Druck auf die Verantwortlichen. © Carolin Eberth

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal will, dass die Nordumgehung für Reichensachsen nun umgesetzt wird. Beschlossen hat sie eine Resolution aller Fraktionen.

Reichensachsen – Die sogenannte Nordumgehung für den Wehretaler Ortsteil Reichensachsen soll unverzüglich umgesetzt werden. Dafür setzen sich die Gemeindevertreter mit aller Vehemenz ein. So wurde im Zuge der jüngsten Gemeindevertretersitzung am Montagabend (15. Mai) eine gemeinsame Resolution aller Fraktionen beschlossen, die nun Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein, Staatsminister Tarek Al-Wazir (Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen), dem Regierungspräsidium Kassel, den zuständigen Verkehrsbehörden, dem Werra-Meißner-Kreis sowie sämtlichen heimischen Landes- und Bundestagsabgeordneten zugehen soll.

Besagte Umgehungsstraße soll – so wie seit schier unglaublichen 20 Jahren geplant – der Überlastung des Ortsteils Reichensachsen durch Verkehr und Lärm ein Ende setzen. Insbesondere die Anlieger der Ortsdurchfahrt sind die Leidtragenden einer verfehlten Verkehrspolitik: Zu den Hauptverkehrszeiten führt die aktuelle Situation zu einer unerträglichen und nicht mehr hinnehmbaren Belastung der Bürger (wir berichteten). Und das nicht nur entlang der Landstraße, sondern inzwischen auch auf vielen Gemeindestraßen, die als Schleichwege benutzt werden.

Die Gemeindevertretung hat nun beschlossen, die Forderung auf allen Ebenen der Verwaltung und Politik zu kommunizieren und alle rechtlich zulässigen Schritte zur Durchsetzung der Forderung zu ergreifen. Beschlossene Sache ist auch die Wiederaufnahme der Jugendförderung und -arbeit in Wehretal. So präsentierte Bürgermeister Timo Friedrich infrage kommende Räumlichkeiten für Jugendräume in allen Ortsteilen.

In Langenhain etwa kann der ehemalige Jugendraum nach kleineren Instandsetzungsarbeiten wieder bezogen werden. Auch der Jugendraum Reichensachsen steht wieder zur Verfügung: Die Musikgruppen, die den Raum bislang nutzten, haben sich bereit erklärt, ihre Übungsstunden in die Räumlichkeiten der alten Verwaltung zu verlegen. Der Ortsteil Hoheneiche hat bereits einen Jugendraum, den die Jugend in herausragender Art und Weise selbst organisiert. In Vierbach besteht bislang kein Bedarf. Einzig in Oetmannshausen bedarf es noch abschließender Gespräche, um eine zufriedenstellende Lösung bereitzustellen.

Bereits bestellt und damit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen vorausgeeilt ist das zweite Fußballtor für den Mehrgenerationenplatz in Reichensachsen. Bürgermeister Friedrich rechnet damit, es noch vor den Sommerferien aufstellen zu können. Gleichfalls hat er mit dem Werra-Meißner-Kreis bereits die Prämissen geklärt, unter welchen der Spielplatz an der Kleeblattschule auch nach Schulschluss von Kindern genutzt werden kann – die Gespräche laufen. (Emily Hartmann)