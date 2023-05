Acht Weiden-Bäume mit Motorsäge beschädigt: 30.000 Euro Schaden

Von: Theresa Lippe

Rund 30.000 Euro Schaden haben Unbekannte in Hessisch-Lichtenau an Bäumen verursacht. Das teilt die Polizei nun mit.

Hessisch-Lichtenau – So ist am Montag ein Fall von gemeinschädlicher Sachbeschädigung am Baumbestand der Stadt zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben die Täter acht Weiden-Bäume mittels einer Motorsäge an den Stämmen rundherum mutwillig und so tief eingeschnitten, dass in der Folge ein Absterben und Eingehen der Bäume zu befürchten ist. Das Ganze ereignete sich in der Straße „Am Lohwasser“, wo die in Mitleidenschaft gezogenen Weiden seinerzeit entlang des Ufers der Losse im Uferbereich gepflanzt wurden. Dabei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Festgestellt wurden die Schäden am vergangenen Freitag. Der Tatzeitraum kann bereits bis Anfang November vorigen Jahres zurückreichen. Hinweise: Tel. 0 56 02/9 39 30. (Theresa Lippe)