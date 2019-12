Weihnachten im Casino

In einem Casino wie diesem sind Spielsüchtige oft anzutreffen.

Werra-Meißner – Für viele bedeutet Weihnachten, Zeit mit der Familie zu verbringen, Gottesdienste zu besuchen und Geschenke auszupacken.

Anna Niebeling von der Fachstelle für Suchthilfe und Prävention des Diakonischen Werks Werra-Meißner in Eschwege beantwortet unsere Fragen dazu, wie Spielsüchtige mit Weihnachten umgehen.

Zieht es Menschen an Weihnachten besonders in die Spielhalle, weil sie einsam sind?

Solche Feste haben schon lange keinen Stellenwert mehr im Leben eines Spielsüchtigen. Oft haben Abhängige keine Familie oder Freunde. Andere, die noch ein soziales Umfeld haben, werden von diesem oft aufgefordert, etwas gegen die Sucht zu tun. Wenn der Betroffene einen Partner hat, wird häufig die Beendigung der Partnerschaft als Druckmittel eingesetzt und der Betroffene möchte alles tun, um seine Partnerschaft nicht zu gefährden.

Geben Spielsüchtige das Geld, das sie zu Weihnachten bekommen haben, zum Spielen aus?

Das Geld wird mit der Zeit zur Nebensache. Geldgeschenke zu Weihnachten sind nur ein Mittel zum Zweck. Das gilt auch für den Gewinn beim Spielen. Statt um Geld geht es um den Wechsel von An- und Entspannung und das Abschalten vom Stress der Arbeit oder der Partnerschaft.

Wie können Betroffene der Versuchung widerstehen, nach Weihnachten das Geld auszugeben, das sie bekommen haben?

Spielsüchtige sollten sich fragen, was hinter ihrem Verhalten steckt. Trauer, Frust, Stress und das Verlangen nach einer Belohnung können Gründe für die Sucht sein. Dann kann man Bewältigungsstrategien erarbeiten. Als Sofortmaßnahme sollten Abhängige, mit einer Vertrauensperson sprechen. Einige Betroffene geben die Kontrolle über ihr Geld, die EC- und Kreditkarten an die Partner ab, um sich den Zugang zum Geld zu erschweren. Auch Ablenkung kann kurzzeitig Hilfe verschaffen. Eigene Versuche, die Sucht zu beenden, scheitern jedoch oft, bis der Abhängige sich Hilfe von Außen sucht. Dann hat sich häufig ein großer Berg an Problemen und Schulden angesammelt.

Wie gehen spielsüchtige Eltern mit Weihnachten um?

Das kommt nicht oft in unserer Beratungsstelle vor. Ein großer Teil der Betroffenen hat keinen Kontakt mehr mit der Familie oder erwachsene Kinder. Die Abhängigen können nicht mehr unterscheiden, ob das Geld für den Haushalt, die Klassenfahrt des Kindes, die Miete oder anderes gedacht ist. Im Stadium der Abhängigkeit ist für den Betroffenen nichts wichtiger, als den Automaten mit Geld – woher auch immer – zu füttern und sein Verlangen wenigstens für kurze Zeit zu stillen.

Kontakt: Suchthilfe und Prävention des Diakonischen Werks Werra-Meißner in Eschwege, Tel. 0 56 51/ 3 39 42 97, E-Mail: a.niebeling@diakonie-werra-meissner.de

Info: Laut Hessischem Spielhallengesetz dürfen Spielhallen an Heiligabend bis 4 Uhr betrieben werden. Am ersten Weihnachtstag ist der Betrieb verboten. Für den zweiten Weihnachtstag gilt eine Ruhezeit von 4 bis 12 Uhr, wie übrigens auch für alle Sonn- und Feiertage – außer Karfreitag, Karsamstag, Volkstrauertag, Totensonntag und die beiden genannten.