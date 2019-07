Bauer-Sucht-Frau-Paar zu Besuch in Weißenborn

Weißenborn – Ungewöhnlich ist die Geschichte des frischgebackenen Ehepaars Petra und Norbert allemal. Kennen- und liebengelernt haben sich die beiden unter Dauerbegleitung von Kamerateams bei der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau.

Ein Millionenpublikum verfolgte die Romanze des Paars, das nun den Bund fürs Leben schloss – und das mindestens genauso ungewöhnlich: Sehnlichster Herzenswunsch der Braut nämlich war es, mit einem Ochsengespann zu ihrer Trauung gefahren zu werden. Gern erfüllt haben ihr diesen Gerhard und Michaela Döring aus der Gemeinde Weißenborn.

Kennengelernt haben sich Petra und das Ehepaar Döring vor zwei Jahren bei einem Anspannertreffen rund um das Kloster Lorsch (Kreis Bergstraße).

Landwirtschaft, Tierhaltung und eine Leidenschaft für das Mittelalter – gemeinsame Interessen gab es reichlich, und so gingen die neuen Freunde auseinander mit Petras Bitte, dass – „falls sie einmal Hochzeit feiern würde“ – sie von den Dörings zum Standesamt gefahren werden wolle.

„Wir wussten nicht, dass Petra Teilnehmerin der RTL-Sendung war“, sagt Gerhard Döring, der ihr den Wunsch selbstverständlich nicht abschlug. Nach einem weiteren, zufälligen Treffen bei einem Anspannertreffen in Österreich wurde es dann konkret: Der Hochzeitstermin stand, die Dörings sagten zu, reisten in Mittelaltergewändern mit ihrem Gespann an – und fanden sich plötzlich inmitten von RTL-Dreharbeiten im Mittelalterdorf Bokenrode wieder.

Aufwendig gestalteten sich die Dreharbeiten, mitunter auch stressig und fremdgeplant. „Petra wollte die Fahrt also noch ein zweites Mal für ihren Mann möglich machen – ganz privat, ganz in Ruhe, ganz ohne Medienrummel“, berichtet Michaela Döring. Gemeinsam wird die Überraschung geplant, und rund zwei Monate nach der Hochzeit sind Norbert und Petra zu Gast in Weißenborn. „Vorgeblich, um eine Glucke abzuliefern“, sagen Michaela und Gerhard Döring.

Überglücklich sei Rinderwirt Norbert gewesen, als er mit seiner frisch Angetrauten die Fahrt durch die Gemarkung Weißenborns genießen konnte. Bis heute stehen die beiden Paare in Kontakt – aus tiefer Verbundenheit, und ganz ohne Kameras.