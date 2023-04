Weißenborns Parlament hat getagt

Von: Theresa Lippe

Sein Wahlergebnis vom 19. März wurde vom Weißenbörner Parlament nun offiziell bestätigt: Thomas Mäurer wurde zum dritten Mal wiedergewählt. © theresa lippe

Bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Weißenborn wurde unter anderem das Wahlergebnis bestätigt.

Weißenborn – Seit Montagabend ist das Ergebnis der Weißenbörner Bürgermeisterwahl offiziell gültig. Thomas Mäurer war bereits am 19. März für eine dritte Amtszeit mit 88,41 Prozent (435 Stimmen) wiedergewählt worden.

Bürgermeisterwahl

Nun hat auch die Gemeindevertretung die Gültigkeit des Wahlergebnisses einstimmig beschlossen. Der Wahlausschuss habe das Wahlergebnis bestätigt, hieß es bei der jüngsten Sitzung im DGH Rambach. Ein Termin für die offizielle Amtseinführung soll zeitnah gefunden werden.

Lenkungsgruppe

In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren stünden immer mehr wichtige Sitzungen mit den leitenden Feuerwehrkräften zu den Themen Feuerwehrfahrzeug und Feuerwehrneubau an. Dies sei mit viel Zeitaufwand und Engagement in der Freizeit verbunden, sagt Bürgermeister Mäurer.

Dafür soll nun eine Lenkungsgruppe gegründet werden, bestehend aus der Feuerwehrführung (GBI, stellv. GBI, Wehrführer, stellv. Wehrführer, Jugendfeuerwehrleiter), Fraktionsvorsitzenden, dem Vorsitz der Gemeindevertretung, dem Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses und dem Gemeindevorstand. Die Sitzungen der Lenkungsgruppe sollen nicht öffentlich stattfinden, ein Ergebnisprotokoll werde aber öffentlich einsehbar sein.

Sitzungsgeld

Der Gemeindevorstand schlug vor, für die Hauptsitzungen der Lenkungsgruppe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Sitzungsgeld – analog der politischen Sitzungen – in Höhe von 10 Euro pro Veranstaltung zu entlohnen. „Aus unserer Sicht bedeutet das Wertschätzung und Entschädigung für das Ehrenamt“, erklärt Mäurer den Vorschlag.

Wasser

Weißenborns Wasser wird teurer – das wurde schon bei der vorherigen Gemeindevertretersitzung beschlossen. Wegen eines Formfehlers konnte die Kostenanpassung jedoch im Februar noch nicht beschlossen werden. Dies wurde am Montag nachgeholt. Rückwirkend zum 1. Januar 2023 steigt unter anderem die monatliche Grundgebühr auf 6 Euro (WR berichtete).

Glasfaserausbau

Wie Bürgermeister Thomas Mäurer berichtet, sei man „im Großen und Ganzen“ zufrieden mit dem Fortschritt des Glasfaserausbaus der Firma Goetel. Die Baufirma Coof käme gut voran, nur die Kommunikation könnte „manchmal etwas genauer sein“. Wegen Krankheit und Urlaub würde sich der Beginn des Ausbaus in Rambach um einige Tage verzögern.

Sonstiges

Sechs Weißenbörner haben sich auf die Vorschlagsliste für Schöffen setzen lassen. Der Käufer der ehemaligen Unterkunft für Geflüchtete möchte eine Klärung und Anpassung des damaligen Kaufvertrags wegen veränderter Sachverhalte. Seit Erwerb hatte er verschiedene Pläne für das Gebäude, unter anderem eine Gastronomie.