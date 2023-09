Bund will Mittel für Freiwillige kürzen – auch Werra-Meißner-Kreis betroffen

Von: Nicole Demmer

Der Bund hat in seinem Haushalts-Entwurf für 2024 massive Kürzungen für Freiwilligendienste vorgesehen. Davon wären auch Institutionen im Kreis betroffen.

Werra-Meißner – Mit dem Ende der Wehrpflicht 2011 fiel auch der Zivildienst weg. Seitdem setzen zahlreiche Institutionen etwa auf das Freiwillige soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Für die soll es allerdings im Entwurf des Bundeshaushalts 2024 weniger Geld geben.

Gab es in diesem Jahr noch 329 Millionen Euro für Freiwilligendienste, so soll die Summe für 2023 um 78 Millionen Euro und damit um knapp 25 Prozent und für 2025 um 113 Millionen Euro (rund 35 Prozent) gekürzt werden. Betroffen davon sind auch zahlreiche Institutionen und Einrichtungen im Werra-Meißner-Kreis – darunter auch die Jugendburg Ludwigstein. Hier sind aktuell sieben Bundesfreiwillige tätig, sechs im Burgbetrieb und einer im Bereich Technik und Denkmalpflege, berichtet Burgbetriebsleiter Roland Elsas. Dazu kommt eine Person im Freiwilligen ökologischen Jahr und zwei Freiwillige im sozialen Jahr in der Denkmalpflege. Im Archiv der deutschen Jugendbewegung ist zudem ein Bundesfreiwilliger beschäftigt. Alle Ehrenamtler wohnen auf der Burg.

Zwar dürften Freiwillige keine reguläre Arbeitsstelle besetzen, so Elsas. Allerdings arbeite die Burg schon lange mit vergleichsweise großen Teams von Ehrenamtlichen zusammen, diese hätten Arbeitsgebiete sowohl interaktiv als auch bei der Beherbergung geschaffen, die den Burgbetrieb in der jetzigen Form ermöglichen. „Bricht hier langfristig etwas weg, stehen diese Entwicklungen in Frage und sind möglicherweise so nicht mehr fortführbar.“ Es müssten dafür dann doch Personen fest eingestellt werden, was sich der Burgbetrieb wahrscheinlich nicht leisten könne.

Sollten aufgrund geringerer Mittel die fünf bis sieben Freiwilligenstellen beim DRK-Kreisverband Eschwege nicht mehr vollumfänglich besetzt werden können, müssten diese Aufgaben von Hauptamtlichen übernommen werden, sagt Geschäftsführer Thomas Wuth. „Das bedeutet für den DRK-Kreisverband zukünftig deutliche Kostensteigerungen bei den sozialen Einrichtungen/Dienstleistungen.“

Beim DRK gibt es eine Freiwilligenstelle in der Breitenausbildung und für Kursprogramme, zwei Stellen für Hausnotrufdienst und Menüservice sowie drei Stellen für Fahrdienste und Krankentransporte. „Das DRK als Hilfsorganisation braucht Menschen, die bereit sind, sich freiwillig und unabhängig von finanziellen Anreizen für andere zu engagieren“, betont Wuth.

Fielen im Klinikum Werra-Meißner aufgrund geringerer Bundesmittel für Freiwilligendienste Stellen in diesem Bereich weg, wäre dies „sehr schade“, sagt Klinikumssprecher Florian Künemund auf Anfrage unserer Zeitung.



Die auch Bufdis genannten Bundesfreiwilligen seien personell eine „super Unterstützung“ und junge Menschen könnten für die Berufe im Gesundheitswesen begeistert werden.



In der Regel werden im Klinikum zwei Bufdis im Hol- und Bringdienst sowie je einer im Pflegeteam der Eschweger Notaufnahme und in der Pflege in Witzenhausen eingesetzt. „Es gab schon Fälle, in denen wir über diesen Weg spätere Auszubildende für uns gewinnen konnten“, so Künemund.



Auf der Jugendburg Ludwigstein leben „wichtige Punkte zivilgesellschaftlichen Engagements stark von den Jahrgängen ehemaliger Freiwilliger“, erklärt Burgbetriebsleiter Roland Elsas. Als Beispiel nennt er die Bauhütten genannten, ehrenamtlichen Einsätze auf der Burg. „In wenigen Jahren wären diese dann ohne Nachwuchs.“



Stephan Sommerfeld, Geschäftsführer der auf der Burg beheimateten Jugendbildungsstätte, nennt als Vorteile eines Freiwilligenjahres das Miteinander in der Gemeinschaft als Querschnitt der Gesellschaft, ein Dienstverhältnis mit Hirarchien, Pflichten und Rechten, ein persönliches Reifejahr, neue Bindungen an Menschen, Gruppen und Projekte sowie neue Qualifikationen für die Freiwilligen. Zudem sei es ein Jahr als Übergang vom Leistungsempfänger in der Schule zum Leistungsträger im Freiwilligendienst.



Beim DRK-Kreisverband Eschwege können Freiwillige aus verschiedenen Einsatzmöglichkeiten wählen, berichtet Geschäftsführer Thomas Wuth. Teilweise beinhalten diese, wie etwa Krankentransport und Fahrdienst, spezielle Schulungen, beispielsweise die Ausbildung zum Rettungshelfer oder -sanitäter. „Auch allgemeine Qualifikationen in den Bereichen Rhetorik, Teamarbeit, Konflikt- und Selbstmanagement werden angeboten. Letztendlich kann die Tätigkeit im Freiwilligendienst auch die späteren Berufschancen erhöhen.“ Einige Freiwillige seien dem DRK treu geblieben und danach hauptamtlich im Rettungsdienst tätig mit einer Berufsausbildung zum Notfall- oder Rettungssanitäter.



„Weiterhin haben einige junge Menschen nach ihrem Freiwilligendienst eine ehrenamtliche Tätigkeit bei unseren angeschlossenen Ortsvereinen übernommen, zum Beispiel im Sanitäts- und Betreuungsdienst und im Katastrophenschutz“, so Wuth. (nde)

32 210 Bundesfreiwillige sind aktuell im Dienst Im August dieses Jahres waren laut Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben insgesamt 32 210 Menschen bundesweit im Bundesfreiwilligendienst tätig. In einem Freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) engagieren sich nach Angaben vom Bundesarbeitskreis FSJ jährlich rund 53 000 Menschen. Der Arbeitskreis kritisiert, dass mindestens 8000 Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege durch wegfallende Stellen unmittelbar betroffen wären. (nde)