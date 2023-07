Die Jahresabschlüsse fehlen immer noch

Von: Theresa Lippe

Dr. Lutz Bergner (links, noch erster Beigeordneter) und Manfred Zindel (Vorsitzender der Gemeindevertretung) bei der jüngsten Parlamentssitzung. © theresa lippe

Der Jahresabschluss für 2008 soll noch in diesem Sommer fertig werden. Jetzt stellt sich die Frage, warum das erst jetzt passiert.

Berkatal – Ein Thema lässt das Berkataler Parlament nicht los: die seit 2008 fehlenden Jahresabschlüsse. Auch bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung in der Mehrzweckhalle Frankershausen wurde deshalb wieder hitzig diskutiert.

Jahresabschlüsse für Berkatal

Besonders die ÜWG-Fraktion machte ihrer Wut Luft: „Friedel Lenze hat in der Vergangenheit viel versprochen. Ich fühle mich von ihm an der Nase herumgeführt.“ „Nicht das Steuerbüro Schüllermann, sondern die mangelnde Arbeit von Friedel Lenze (SPD) in der Vergangenheit ist an der Situation Schuld.“

Harte Worte der Überparteilichen Wählergemeinschaft, die wissen will, wer denn nun für das Chaos der noch 15 ausstehenden Jahresabschlüsse verantwortlich ist.

Ebenfalls wurde die Frage in den Raum geworfen, ob für die Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 alle Unterlagen auffindbar seien. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für die entsprechenden Dokumente beträgt zehn Jahre.

Hinzukommend konnten für den Abschluss 2008 nicht alle Unterlagen in Lenzes Ablagen gefunden werden, einige mussten kostenpflichtig beispielsweise beim Steuerberater, als Kopie angefordert werden.

Doch die Fraktionsmitglieder der ÜWG zeigten nicht nur mit dem Finger auf ihren Ex-Bürgermeister, sondern fasste sich auch an die eigenen Nasen. Sie hätten ausgiebig darüber nachgedacht, ob sie als Parlamentsmitglieder schon früher hätten intervenieren können, schließlich wurden die Haushalte immer wieder mehrheitlich vom Berkataler Parlament beschlossen.

„Aber selbst wenn wir den Haushalt abgelehnt hätten, um ein Zeichen zu setzen, wäre das ohne Vorschläge zur Änderung nicht gültig gewesen“, so Gerhard Nolte.

Die CDU-Fraktion hingegen wolle lieber nach vorne schauen und daraufsetzen, dass die Jahresabschlüsse in naher Zukunft fertig werden. Sie merkten aber auch an, dass eine der zahlreichen Prüfungsstellen in der Vergangenheit die Mängel in den Jahresabschlüssen hätte erkennen und ankreiden müssen.

Der erste Beigeordnete und CDU-Mann Dr. Lutz Bergner – seine Amtseinführung als Berkatals neuer Bürgermeister folgt am 5. September – blieb hingegen ruhig und erklärte den aktuellen Stand. „Die Zahlen für den Jahresabschluss 2008 stehen, laut Firma Schüllermann soll der Abschluss noch in diesem Sommer fertig werden.“ Danach solle es deutlich schneller gehen (wir berichteten).

Fakt sei aber auch, so Bergner, dass bei der Firma Schüllermann nicht alles glatt gelaufen sei. Das hätte zu zusätzlichen, angerechneten Arbeitsstunden und entsprechend zu Verzögerung geführt.

Straßenausbesserung in der Gemeinde Berkatal

Bereits bei der Parlamentssitzung im Februar wurde die Ausbesserung der Gemeindestraßen beschlossen. Dafür sind über drei Jahre jeweils 50.000 Euro vorgesehen. Inzwischen ist ein Ingenieurbüro beauftragt worden, die Schadstellen zu begutachten.

Fazit: 50.000 Euro werden definitiv nicht ausreichen. Da eine größere Anzahl an Schadstellen beseitigt werden muss, sei eine Prioritätensetzung erforderlich, erklärt Bergner. Diese wird nun in den Bau- und Planungsausschuss verwiesen. Eine Anpassung der Straßenbeitragssatzung sei in diesem Zusammenhang ein ernstes Thema, sagt Bergner. Entschieden sei dazu aber noch nichts.

Nachdem die Mitarbeiter des Bauhofs bereits erste Schadstellen ausgebessert haben (die Abrechnung steht noch aus), sei nun der Plan, dass die beauftragte Firma KMO noch im September mit ihren Arbeiten beginne.

Sanierung des Gebäudes der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung bedarf einer Renovierung. Nicht nur mangelnde Barrierefreiheit – beispielsweise beim Bürgerbüro und Trauzimmer – aber auch Platzmangel seien kritische Faktoren.

Bergner: „Die Schaffung von Archivräumen ist erforderlich. Außerdem müsse die weitere Unterbringung von Teilen des Heimatmuseums in den Räumen der Gemeindeverwaltung überdacht werden (dazu morgen mehr). Die Sanierungsdürftigkeit des Gebäudes soll nun professionell ermittelt werden.

Parlament in Kürze Teilnehmer SPD 3 von 4

CDU 3 von 5

ÜWG 5 von 5

Fraktionslos 0 von 1

Sitzungsdauer: 100 Minuten Gäste: 6 Beschlussfassungen - Prioritätensetzung zur Straßenausbesserung an Bau- und Planungsausschuss verweisen (einstimmig) - Nutzung der Dachgeschossräume des Nachversorgungszenrums durch das Heimatmuseum an BuP verwiesen (einstimmig) Nächste Sitzung: 5. September 2023 tli

