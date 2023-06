22. Freizeit-Fußballturnier in Wanfried an Fronleichnam: Wer wird Stadtmeister?

Von: Theresa Lippe

Teilen

Gute Stimmung: Bei den Stadtmeisterschaften haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß. © Archivbild: Stefan Konklowsky

Wanfried – Es ist wieder so weit: Am Donnerstag – Fronleichnam – findet die allseits beliebte Wanfrieder Stadtmeisterschaft statt. Bereits zum 22. Mal findet das Traditionsturnier nun statt.

Seit dem Jahr 2000 fand das Turnier regelmäßig statt, nur durch Corona gab es eine Unterbrechung. Die Freizeitkicker der Kleinstadt fiebern nun auf das Kräftemessen in ihrer Heimat hin, teilnehmen werden – wie immer – laut Einladung „Freizeit-, Theken- und Betriebsmannschaften“. Um den Pokal spielen am Donnerstag 28 Teams.

Die Veranstaltung

Das Turnier wird an Fronleichnam (8. Juni) ab 9 Uhr mit dem Ausschießen des Elfmeterkönigs eingeläutet, darauf folgen ab zirka 11.30 Uhr die Stadtmeisterschaften. „Der sportliche Teil dauert etwa bis 19 Uhr“, weiß Turniermitbegründer Marco Zölfl.

Im Anschluss an den sportlichen Teil findet die sogenannte dritte Halbzeit statt: Nachdem am späten Nachmittag die Sieger gekürt werden, steht eine Party auf dem Plan. Bei Bier, Bratwurst und Musik wurde in den vergangenen Jahren schon viele Male bis spät in die Nacht gefeiert.

Die Mannschaften

Insgesamt zehn Frauen- und 18 Männermannschaften haben sich in diesem Jahr für die Wanfrieder Stadtmeisterschaft angemeldet: deutlich mehr als noch im Vorjahr. 2022 nahmen 14 Männer- und sechs Frauenmannschaften am Traditionsturnier teil. Auch die Titelverteidiger und -verteidigerinnen aus dem Vorjahr sind wieder am Start.

In der Vergangenheit waren nur Personen spielberechtigt, die in Wanfried wohnen und arbeiten oder Mitglied in einem der Wanfrieder Vereine sind. „Seit 2022 dürfen aber auch Mannschaften aus dem ganzen Kreis an den Stadtmeisterschaften teilnehmen“, erklärt Marco Zölfl.

Die Regeln

Damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt, dürfen in jedem Team maximal zwei aktive Spieler gleichzeitig pro Mannschaft auf dem Feld stehen: Der Freizeitcharakter soll erhalten bleiben.

Die Historie

Erstmals wurden die Stadtmeisterschaften im Jahr 2000 ausgetragen. Die Sieger des ersten Turniers waren die Werra-Piraten, amtierender Meister ist das Team die „Breiten Paulners“. Seit 2002 kicken auch die Frauen mit. Bei der ersten Auflage siegten die „Plesse-Hexen“, im Vorjahr gewannen „Ronaldos Töchter“ den Pokal.

Die Idee für die Stadtmeisterschaften stammt vom zweiten Vorsitzenden der Wanfrieder Fußballabteilung, Marco Zölfl, und gilt seitdem als fester Termin im Kalender – vor allem für Wanfrieder, die nicht mehr im Kreis leben. Viele reisen alljährlich für das Turnier über Fronleichnam zurück in die Heimat.

Service: Den Spielplan sowie weitere Infos zur Wanfrieder Stadtmeisterschaft gibt es online unter: vfl-wanfried.de

Von Theresa Lippe