Werra-Meißner-Kreis: Die Mohnblüte in Germerode hat begonnen

Von: Eden Sophie Rimbach

Endloses Mohnmeer: So sieht es aus, wenn man auf einem der Mohnfelder in Germerode steht. In Grandenborn beginnt die Blüte ein wenig später. © Eden Sophie Rimbach

Besucher aus nah und fern lockt die Mohnblüte in den Werra-Meißner-Kreis. Neben den rosavioletten Blüten sorgen die Angebote rund um den Schlafmohn für die Beliebtheit des Ziels.

Germerode – Rosafarbene Felder mit einigen fast weißen Blüten dazwischen, strahlend rote Flächen und bunte Mischungen aus Schlaf- und Klatschmohn: Das erwartet die Besucher der Mohnblüte in Germerode seit Dienstag (20. Juni). Bereits binnen der ersten Tage sind Besucher auf den mit Stroh ausgelegten Wegen und zum Blütenduft durch die bunten Felder gewandert.

Bunte Felder

Zum zweiten Mal sind Hannelore und Hans-Joachim Trieloff aus Gehrden bei Hannover dabei. „Wir kennen die Schönheit der Mohnanlage vom letzten Jahr“, erzählt das Paar, das durch eine Busreise auf die Mohnblüte aufmerksam wurde. Während diese Anfang Juli 2022 schon fast zu Ende war, kamen sie in diesem Jahr privat her, um sie in voller Pracht zu sehen. „Sehr besucherfreundlich, gut ausgeschildert, sehr schön“, lobt Hannelore Trieloff. Auch mit den Mohnprodukten habe man eine Nische entdeckt. Neu dabei sind die Bandnudeln seit der Mohnernte 2022 und die Schafmilchseife mit Mohn von Holles Schaf. Was die beiden Besucher, die gleich Bilder an Bekannte weiterleiten und den Besuch empfehlen wollen, in diesem Jahr überrascht, ist die Menge an rotem Klatschmohn.

Eine Hummel schwebt von einer Schlafmohnblüte zur nächsten. © Eden Sophie Rimbach

„Das ist weder geplant noch steuerbar“, sagt Claudia Krabbes vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land über den roten Mohn. Denn Klatschmohn sät sich selbst aus und reagiert auf Licht. Wenn der Boden bearbeitet wird, kann es sein, dass die Samen nach oben befördert werden und der Mohn wächst. Das Ergebnis sind in diesem Jahr neben reinen Schlafmohnfeldern zweifarbige Felder und auch komplett rote Flächen. Claudia Krabbes erklärt mit einem Lächeln: „Das finde ich sehr gelungen, auch wenn wir da nur begrenzt Einfluss hatten.“

Infrastruktur

Anders sieht das bei den zusätzlichen Angeboten rund um die Mohnblüte aus. Wichtig sei dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, dass die Besucher durchgängig ein besonderes Erlebnis haben. Auch an anderen Orten in Deutschland gebe es Mohnfelder, bei denen es jedoch an der Infrastruktur mit Toiletten, Parkplätzen und mehr fehle. Blühend bereichern Frau Holles Blumenwiesen den Ausblick in Germerode, vor den Getreidefeldern wurden Tafeln aufgestellt und oben wartet die Panoramatafel auf Betrachter. Neu mit dabei ist eine Hörstation.

Die Idee zu einem Bauwerk, bei dem Sonnenstand und Himmelsrichtungen berücksichtigt werden mussten, hatte Björn Sippel vom Landhotel Meißnerhof. Er errichtete ein kleines Stonehenge. Beliebt für Bilder sind zudem die Fotopunkte vom Bilderrahmen an Frau Holles Blumenwiese über Betten bis hin zu Schmetterlingsflügeln.

Auf der Durchreise hat Ronald Auringer aus Peine (Niedersachsen) die Mohnblüte besucht und sich vor den Schwalbenschwanz-Flügeln fotografieren lassen. © Eden Sophie Rimbach

Begeistert von Letzteren ist Ronald Auringer. Im Radio hörte der Besucher aus Peine in Niedersachsen von der Mohnblüte und entschied sich spontan für einen Besuch, da Germerode auf seiner Strecke lag. „Schick!“, lobt er die blühenden Felder und sagt, dass er nicht erwartet hätte, so etwas zu finden. Währenddessen möchte ein Paar aus Melsungen den nächsten Besuch hier mit einer längeren E-Bike-Tour mit Übernachtung verbinden.

Verweilen

Jährlich gibt es neue Spezialitäten rund um den Mohn im Landhotel Meißnerhof in Germerode und dem Teichhof in Grandenborn. Rezepte, Mohnprodukte und die vielen Stellen vor Ort, an denen man sie erwerben kann, sind auf der Internetseite zur Mohnblüte zu finden.

„Wir sind zufrieden“, sagt Silke Berge von der Landmetzgerei Henning. Seit neun Jahren ist sie an der Mohntenne mit dabei und erlebt: „Die Leute sind freundlich und nett.“ Besonders voll sei es an den Wochenenden. Doch sie habe auch das Gefühl, dass die Menschen große Ansammlungen teilweise noch meiden würden. Besucher aus Fulda, dem Harz und Rotenburg an der Fulda hat Mitarbeiterin Ilona Hasché bereits begrüßt. Darunter seien viele Fahrradfahrer und Wandergruppen. Einen ganzen Tag verbringt eine Reisegruppe aus Hösbach bei Aschaffenburg in Germerode, besichtigt nach der Fahrt mit der Mohnschnecke mit anschließendem Essen das Kloster.

Witterung und Blüte

Wie Claudia Krabbes erklärt, blüht der Mohn in Grandenborn aufgrund des Mikroklimas generell etwas später als in Germerode. In diesem Jahr konnte der Schlafmohn aufgrund der Staunässe erst später gesät werden. Bodenfrost und Trockenheit setzten den Pflanzen zusätzlich zu. Ein Mohnfeld wurde bewässert, sodass man mit kleineren Einzelpflanzen rechne. Während Just White abgesagt und Mohnwanderungen angepasst wurden, finden Angebote wie Filmvorführung und Fotoausstellung uneingeschränkt auch in Grandenborn statt. Mit etwas Glück könne man den Besuch dort laut Claudia Krabbes nutzen, um Blüten im Detail zu fotografieren oder in Ruhe zu zeichnen.

Beliebt bei den Besuchern sind auch das Bett im Kornfeld, in dem hier Florian von Hof zu sehen ist, und der zweite Fotopunkt dieser Art in einem der Mohnfelder. © Eden Sophie Rimbach

Auch in Germerode gebe es mit Bänken und Wellenliegen beliebte Gelegenheiten zum Ausruhen. Rudolf Winker aus Berlin lobt, dass ein Bekannter, der einen Rollstuhl nutzt, die Erlaubnis bekam, mit dem Auto zur Mohntenne gebracht zu werden. Winker ist durch seine Lebensgefährtin in Abterode auf die Mohnblüte aufmerksam geworden und sagt: „Ich finde die Landschaft schon toll hier mit dem Meißner.“ Wildpark, Barfußpfad und Rehbergspielplatz erweitern das Angebot hier für Familien laut Florian von Hof. Für ihn ist auch die Mentalität der Menschen ein Grund dafür gewesen, zurück nach Abterode zu ziehen. „Das hat sowas sehr Irisch-Schottisches“, sagt er mit Blick darauf und auf die Natur. Bei der Mohnblüte habe man alles: die Landschaft, die Blüten und Möglichkeiten wie die Fahrt mit der Mohnschnecke. (Eden Sophie Rimbach)

Infos: mohnbluetefrauholle.land oder Tel. 0 56 57/6 44 99 40

