Erreichbarkeit von Bus und Bahn: Werra-Meißner-Kreis schneidet fast am schlechtesten ab 

Der Werra-Meißner-Kreis ist bei einer Erhebung zur Erreichbarkeit von Bus- und Bahnhaltestellen im Vergleich mit den anderen hessischen Landkreisen auf dem drittletzten Platz gelandet.

Der Verkehrsverband „Allianz pro Schiene“ hat überprüft, wie viele Bürger von ihrer Haustür aus nach maximal 600 Metern Luftlinie eine Haltestelle für Busse und nach 1200 Metern eine für Bahnen mit jeweils mindestens 20 Abfahrten am Tag erreichen. Im hiesigen Kreis sind es 86,65 Prozent.

"Können nicht einfach irgendwo eine Haltestelle hinbauen"

Horst Pipper, Geschäftsführer der Nahverkehr-Werra-Meißner-GmbH (NWM), relativiert die Statistik. Denn hierbei seien örtliche Gegebenheiten und viele andere Faktoren gar nicht berücksichtigt worden. „Wir können ja auch nicht einfach irgendwo eine Haltestelle hinbauen. Das geschieht immer im Verbund mit dem NVV und der jeweiligen Kommune, die mitfinanzieren muss“, erklärt Pipper.

Zudem würde alles mit Polizei und Verkehrsbehörden abgestimmt. „Generell sind wir hier für einen Flächenlandkreis gut aufgestellt“, sagt Pipper. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) decke den Bedarf der Bürger zu großen Teilen ab, dazu kämen als Ergänzung die ehrenamtlich gefahrenen Bürgerbusse in mehreren Gemeinden.

In den vergangenen Jahren seien auch etliche Haltestellen neu gebaut worden, etwa in Hessisch Lichtenau und Wanfried – immer dort, wo große Nachfrage aus der Bevölkerung da sei. Ferner verweist Pipper auf gelungene Vorzeige-Projekte wie den seit zehn Jahren bestehenden Stadtbahnhof in Eschwege, mit dem man das Angebot des ÖPNV zurück ins Zentrum der Kreisstadt geholt habe.

"Liegt viel Arbeit vor uns"

„Ich weiß, dass insbesondere im ländlichen Raum noch viel Arbeit vor uns liegt“, sagt indes Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Durch Taktverdichtungen bei Bussen, den Neu- und Ausbau sowie die Reaktivierung von Schienenstrecken wolle man den Schienennahverkehr weiter in die Fläche bringen und so den ÖPNV attraktiver machen.

Hessische Städte liegen auf Rangliste ganz vorn

In der Statistik ganz vorne liegen wenig überraschend die größeren und großen Städte. In Frankfurt erreichen 99,98 Prozent der Bürger vom Wohnort aus nach maximal 600 Metern eine Bushaltestelle und nach 1200 Metern einen Haltepunkt der Bahn. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Kassel (99,96) und Offenbach (99,95). Die anderen Flächenlandkreise rangieren um den Werra-Meißner-Kreis herum – wie etwa Hersfeld Rotenburg (87,74) und Schwalm-Eder (85,6).