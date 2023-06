Werra-Meißner-Kreis: Im Frühsommer versammeln sich Karpfen zum Laichen im Flachwasser

Karpfen im Werra-Meißner-Kreis

+ © Dr. Jörg Brauneis/nh Geeigneter Laichplatz für Karpfen: Im Naturschongebiet des Werratalsees sammeln sich im frühen Sommer zahlreiche Tiere, um Nachkommen zu zeugen. Das Liebesspiel der Karpfen lässt sich vom Ufer aus beobachten. © Dr. Jörg Brauneis/nh

In den Kiesteichen an der Werra, etwa im Naturschongebiet am Werratalsee, aber auch in einigen Flussabschnitten der Werra selbst laichen die Karpfen im Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner – Wenn im Frühsommer die Wassertemperatur in den Flüssen und Teichen mehr als 20 Grad erreicht hat, ereignet sich in den Gewässern des Werratals ein ganz besonderes Naturschauspiel: Überall in reich mit Wasserpflanzen bewachsenen Flachwasserzonen sammeln sich in diesen Tagen Karpfen zum Laichen.

Die hohen Rücken der Fische durchbrechen die Wasseroberfläche und ziehen langsam dahin. Treffen sie zusammen, beginnt ein hektisches Treiben. Das Wasser spritzt unter den Schlägen der Schwanzflossen. Die Leiber der Fische reiben sich aneinander und das Wasser scheint zu kochen. In den Kiesteichen an der Werra, etwa im Naturschongebiet am Werratalsee, aber auch in einigen Flussabschnitten der Werra selbst laichen die Karpfen.

Die männlichen Tiere (Milchner) entwickeln Laichausschlag an Brustflossen und Kopf. Während der Laichzeit von Mai bis Juli legt ein weiblicher Karpfen (Rogner) je nach Alter und Größe rund 1,5 Millionen Eier. Männliche Karpfen werden im dritten, weibliche etwa im vierten Jahr geschlechtsreif, bei einer Länge von rund 40 Zentimeter.

+ Spiegelkarpfen kommen in vielen Gewässern im Werra-Meißner-Kreis vor. (Symbolbild) © Imago/A. Hartl

Meist beginnt das Laichen in den frühen Morgenstunden. Im Laichspiel schwimmen die Männchen auf die Weibchen zu und versuchen, sie zu beeindrucken. Dann stoßen sie mit dem Maul mehrfach gegen die Flanke des Weibchens, bis es die Eier ins Wasser abgibt, wo sie von den Milchnern befruchtet werden. Die befruchteten Eier heften sich an Wasserpflanzen und werden dort sich selbst überlassen.

Nach dem Schlüpfen aus dem Ei beginnt die Entwicklung der jungen Karpfen. In dieser Zeit ernähren sie sich von Plankton und anderen Kleinlebewesen. Als Jungfische wachsen die Karpfen sehr schnell und entwickeln ihre charakteristische Körperform. Jetzt fressen sie Algen, Pflanzen und kleine Tiere. Nach drei bis vier Jahren sind die Fische geschlechtsreif. Die erwachsenen Tiere sind vorwiegend nachtaktiv und durchwühlen den Gewässergrund nach Insektenlarven, Würmern, Schnecken, Muscheln und Kleinkrebsen, auch pflanzliche Kost und kleine Fische werden gefressen. Karpfen können bis zu 50 Jahre alt und bis zu 80 Zentimeter lang werden; in Einzelfällen sogar bis 120 Zentimeter lang und mehr als 40 Kilogramm schwer.

Die Wildkarpfen waren ursprünglich vor allem in den Zuflüssen des Schwarzen Meeres verbreitet. Karpfen wurden bereits zur Zeit des Römischen Reiches domestiziert und verbreitet. Im Mittelalter erlebte die Karpfenzucht eine neue Blüte. Viele Klöster verfügten über weitläufige Teichwirtschaften. Bis heute spielen Karpfen als beliebte Speisefische auch in Deutschland eine große Rolle. Für die Angelfischerei ist der Karpfen ebenfalls von Bedeutung. (red/mag)

