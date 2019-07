Beleidigungen unter der Gürtellinie: Aggressive Badegäste im Werra-Meißner-Kreis

Der Grüne See in Hundelshausen.

Immer wieder tauchen Berichte über aggressive Badegäste auf. Das ist kein Großstadtproblem, bestätigt Jens Stöber von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Werra-Meißner.

Seit den 90er-Jahren machen er und seine Kollegen ehrenamtlich bei schönem Wetter samstags und sonntags sowie an Feiertagen Dienst am Grünen See in Hundelshausen. „Die Leute werden teilweise sehr ungehalten, sie sind der Meinung, dass es ein öffentlicher See ist, an dem sie tun können, was sie wollen.“

Doch der See ist Eigentum der Stadt Witzenhausen, die DLRG trägt in ihrem Auftrag dafür Sorge, dass niemand dort verunglückt – und besitzt seit vergangenem Jahr auch Hausrecht. 2018 musste sie davon drei Mal Gebrauch machen, ein Mal mittels Polizeieinsatz. In dieser Saison wurden Badegäste bereits in zwei Fällen des Platzes verwiesen – jedes Mal mithilfe der Polizei.

Streitpunkte: Hunde sind nur in bestimmten Bereichen des Sees erlaubt, das Grillen ist generell verboten. Probleme gibt es meist mit 60- bis 70-Jährigen, die sich von den teilweise recht jungen Ehrenamtlichen nichts sagen lassen wollen. Sie hätten vor 50 Jahren, als die DLRG noch nicht vor Ort war, getan, was sie wollten und würden dies auch weiter so handhaben wollen. „Sie werden teilweise sehr beleidigend. Das geht dann auch schon mal unter die Gürtellinie“, sagt Stöber.

Früher sei es einfacher gewesen, sagt auch Axel Thormann, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Eschwege-Wanfried, die Dienst am Werratalsee macht. „Man muss mehr diskutieren und sich rechtfertigen.“ Während die Jugendlichen leichtsinnig seien, seien die Älteren uneinsichtig.

Streitpunkte hier: Schwimmen über die Begrenzung hinweg oder unter Alkoholeinfluss. Auch reagierten beispielsweise Eltern uneinsichtig, wenn man sie darauf hinweise, dass ihr Kind zu lange in der Sonne sei. Aus den Schwimmbädern im Kreis kam die Rückmeldung, dass es dort keine Probleme gebe.

Gewalt unter Badegästen ist in ganz Deutschland ein Problem

In Düsseldorf wurde ein Bad wegen aggressiver Gäste gleich an zwei Tagen hintereinander geräumt, die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. In einem Halterner Freibad (Nordrhein-Westfalen) kam es zu einer Schlägerei am Pommesstand, an der zehn bis 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. In Essen griff eine Männergruppe zwei Bademeister und ein Mädchen an. In Mannheim versprühte ein Mann Pfefferspray.

Auch in Bad Hersfeld nimmt die Aggressivität in Schwimmbädern zu.

