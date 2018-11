Alle Schulen im Werra-Meißner-Kreis bieten nun warmes Mittagessen an

Werra-Meißner. Alle 36 Schulen des Werra-Meißner-Kreises bieten mittlerweile ein warmes Mittagessen nach dem Unterricht an. Das geht aus Zahlen hervor, die der Werra-Meißner-Kreis jetzt veröffentlicht hat.

Etwa 1800 Schüler nehmen zurzeit an den Mahlzeiten teil. Besonders hoch ist die Quote an den Grundschulen im Kreis. 40 Prozent der Grundschüler werden mit warmen Mittagessen versorgt. Vermehrt wird auf regionale und biologische Lebensmittel geachtet, geht aus dem Bericht hervor.

„Dieses flächendeckende Angebot dürfte einmalig in Hessen sein“, kommentiert Lothar Quanz, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, den Bericht des Fachbereichs Bildung und Kreisentwicklung. Dies sei allerdings nur möglich, weil der Kreis in jeder Schule einen Speiseraum mit Vorbereitungsküche oder Cafereria eingerichtet habe. Knapp 7,9 Millionen Euro hat der Kreis nach eigenen Angaben seit dem Jahr 2010 in den Ausbau der Essenausgabe investiert. Man wolle sicherstellen, dass Schülern und Personal an allen Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot ein warmes Mittagessen zur Verfügung gestellt werden könne.

Überwiegend werden die Schulen durch externe Caterer beliefert. Die kommen zum größten Teil aus dem Kreisgebiet aber in sechs Fällen auch aus Baunatal und Gotha. In der Bilsteinschule in Großalmerode, in der Mittelpunktgrundschule in Röhrda und in der Kleeblattschule in Reichensachsen wird noch selbst gekocht. An insgesamt fünf der 36 Schulen werden keine regionalen Produkte verwendet. Kochen mit bioregionalen Lebensmittel ist bislang noch die Ausnahme. Nur neun Schulen können darauf verweisen. „Aufgrund der Preisunterschiede werden bioregionale Lebensmittel nur selten eingesetzt“, heißt es in dem Bericht des Kreises. Ein Mittagessen kostet zwischen 2,40 Euro und 3,80 Euro, im Schnitt 3,12 Euro.

Speiseraum ist mittlerweile Pflicht

Im Hessischen Schulgesetz ist für ganztägig arbeitende Schulen vorgeschrieben, dass sie ein „warmes, ausgewogenes Mittagessen“ anbieten. Der Schulträger muss dafür sorgen, dass es einen Speiseraum oder eine Cafeteria gibt, wo das Essen ausgegeben und zu sich genommen wird. Was es zu essen gibt, ist nicht Sache des Schulträgers. Hier sollen sich Schulkonferenz und Schulelternbeirat abstimmen.

An Grundschulen ist die Teilnahme für die Schüler, die am Nachmittagsunterricht teilnehmen, verpflichtend. „Daher sind die Teilnehmerzahlen entsprechend hoch“, heißt es vonseiten des Kreises. Um die Teilnehmerzahl zu steigern gibt es vom Werra-Meißner-Kreis, Ökolandbau Modellregion und Kreisbauernverband die Aktion „Gesund genießen – regionales Schulcatering Werra-Meißner-Kreis“.

