Bald 20 Sammelstellen für Baum- und Strauchschnitt im Werra-Meißner-Kreis

Werra-Meißner. Der Landkreis bekommt vom hessischen Umweltministerium weitere 365 000 Euro für das Projekt zur Verwertung holziger Biomasse. Es sieht vor, an zwanzig Stellen Sammelplätze einzurichten.

Jede der 16 Städte und Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis soll zunächst eine Sammelstelle bekommen, in größeren Kommunen könnten auch mehrere eingerichtet werden.

Baumschnitt und ähnliches Grüngut aus privaten Haushalten soll dort abgegeben werden können. Zwei Standorte soll es für die Aufbereitung geben – voraussichtlich einen in der Kreisstadt Eschwege, den anderen in Witzenhausen. Nach Abschluss der Konzeptphase – hierfür wurden von dem Ministerium bereits 135 000 Euro bewilligt – geht es in den nächsten drei Jahren an die Umsetzung.

„Die Verwertung holziger Biomasse ist sicherlich nicht die Revolutionierung des Energiemarktes, aber ein Segment“, sagt Erster Kreisbeigeordneter und Umweltdezernent Dr. Rainer Wallmann zur Bedeutung des Vorhabens. In den nächsten drei Jahren entstehen die Pläne zur Umsetzung des Konzeptes.

Das Grüngut aus privater Herkunft von den zwanzig Sammelstellen sowie die holzige Biomasse aus kommunalen und gewerblichen Quellen würden auf den Aufbereitungsplätzen verarbeitet, und zwar zu Schredder- und zum höherwertigen Hackgut.

Verwendung findet das Material als Energiequelle in Verbrennungsanlagen. Im Kreis werden bereits Schulen in Eschwege, Witzenhausen, Bad Sooden-Allendorf und Großalmerode damit beheizt. Weitere Anlagen sollen hinzukommen. „Mit Öl zu heizen wäre im Moment sicherlich noch kostengünstiger“, sagt Dr. Wallmann, perspektivisch betrachtet sei der neue Weg aber wirtschaftlich möglich, und der ökologische Aspekt sei wichtig.

Die 365 000 Euro, die das Umweltministerium dem Werra-Meißner-Kreis bewilligt, sind für die Planung des Modellvorhabens „Holzige Biomasse“ vorgesehen. Für Investitions- und Betriebskosten rechnet der Abfallzweckverband mit jährlich acht Euro pro Haushalt. Im Etat des Abfallzweckverbandes sind dafür 200 000 Euro für kommendes Jahr vorgesehen. Hackschnitzel können in entsprechenden Verbrennungsanlagen verfeuert und und in Energie umgewandelt werden. Zur Veredelung des weniger wertigen Schredderguts, für das es nach Angaben des Verbandes einen Markt mit Nachfrage gibt, sind Biomasseheizkraftwerke größeren Stils erforderlich.