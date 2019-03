Chefarzt der Psychiatrie kehrt ans Klinikum Werra-Meißner zurück

Werra-Meißner. Dr. Martin von Hagen hat sich vor fünf Jahren eigentlich in den Ruhestand verabschiedet. Seit zwei Wochen ist er nun wieder ärztlicher Leiter im Klinikum Werra-Meißner.

Wie kam das? Für Fachkräfte gibt es wenig Nachwuchs, berichtet der 71-Jährige. Bei Medizinstudenten sei es nicht sehr beliebt, sich auf Kinderheilkunde und Psychiatrie zu spezialisieren. Die Arbeit in der Psychiatrie sei immer noch stigmatisiert. Dieser Umstand brachte ihn im Ruhestand sowohl zur ärztlichen Leitung der Klinik Werraland in Bad Sooden-Allendorf als auch der Fachklinik Germerode. „Letztlich ist es im Klinikum auch so gewesen“, sagt er. Und: „Man hat sich freundlicherweise an mich erinnert.“

Von Hagen übernimmt damit wieder die Leitung von drei Stationen, zwei Tageskliniken, drei Institutsambulanzen, das betreute Wohnen und das Angebot für mehrfach Abhängigkeitserkrankte. „Die Mitarbeiter haben sich gefreut“, berichtet er von seiner Rückkehr. Die ist allerdings auf zwei Jahre begrenzt. „Ich hoffe, dass dann ein Nachfolger gefunden ist, den ich länger einarbeiten kann“, sagt von Hagen.

Neben den ärztlichen Leitungen war von Hagen im Ruhestand auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Er eröffnete eine Praxis und behandelte Asylbewerber mit posttraumatischer Belastungsstörung. Zur Integration müsse diese in den Griff bekommen werden, erklärt er. Denn oftmals würden Ängste vor Flüchtlingen in der Bevölkerung durch Verhalten geschürt, das auf diese Störungen zurückzuführen ist.