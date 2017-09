Datenbank soll Fachkräfte informieren: Landkreis sucht nach jungen Doktoren

Neues Projekt soll Jugend in der Region halten

Werra-Meißner. Weil in der nahen Zukunft ein Mangel an Fachkräften in der medizinischen Versorgung befürchtet wird, will der Landkreis eine Datenbank mit Studierenden und Auszubildenden aus verschiedenen medizinischen Bereichen, die aus der Region weggegangen sind, aufbauen.