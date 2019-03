Erhöhung des Mindestlohns stärkt Handel im Werra-Meißner-Kreis leicht

970 Menschen aus dem Werra-Meißner-Kreis verdienen dank der Mindestlohnerhöhung 2019 etwas mehr – für den ganzen Kreis erhöht sich dadurch die Kaufkraft im Jahr um 245 000 Euro.

Das ergibt sich aus Zahlen der Agentur für Arbeit. Damit steigt die Kaufkraft rein rechnerisch um 2,42 Euro pro Einwohner, wenn man die aktuellste verfügbare Bevölkerungsstatistik für den 31. Dezember 2017 zugrunde legt. Damals lebten 101.000 Menschen im Kreisgebiet.

Dr. Lars Kleeberg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Werra-Meißner (WFG), geht davon aus, dass das Geld den regionalen Handel ankurbelt.

Der Mindestlohn stieg laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Januar um 35 Cent auf jetzt 9,19 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft beruft sich sogar auf eine Statistik, nach deren Angaben im Kreis 1340 Menschen im Mindestlohnsektor arbeiten, was 338 000 Euro an zusätzlichem Einkommen für alle Betroffenen aufs Jahr gerechnet bedeuten würde.

„Ich gehe davon aus, dass diese eher geringe Mindestlohnerhöhung um 35 Cent mehr für den Konsum als für das Sparen genutzt werden wird. Damit würden auch unsere Händler vor Ort von dieser Regelung und damit auch der stärkeren Kaufkraft in der Bevölkerung profitieren“, sagt Kleeberg.

Wer im Mindestlohnbereich arbeite, habe grundsätzlich weniger Möglichkeiten, Geld auf die Seite zu legen. „Aus dem Grund sehen viele die aktuelle Mindestlohnhöhe auch weiterhin als zu niedrig an – vor allem, wenn Kinder mit im Haushalt versorgt werden müssen“, berichtet er. Neben den Gewerkschaften und der Politik müssten die Arbeitgeber aber auch selbst prüfen, ob sie mit mehr Lohn eventuell sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. „Einmal um ihren Mitarbeitern Anreize zu bieten, zu bleiben – andererseits, um die Fachkräfte zu bekommen, die vor allem in der Gastronomie so dringend benötigt werden.“

Letztendlich sei es aber für den Unternehmer immer eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, weiß Kleeberg. Denn: „Die Lohnkosten müssen langfristig mit verdient werden. Aber was spricht dagegen, mal parallele Wege zu verfolgen, um Mitarbeiter bei persönlichen Ausgaben zu unterstützen?“

Laut WFG-Chef Dr. Lars Kleeberg gibt es Möglichkeiten, Arbeitnehmern steuer- und sozialabgabenfreie Zuschüsse zu gewähren: zum Beispiel den Zuschuss für Betreuungskosten für Kinder, Gesundheitsaufwendungen oder auch Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen. „Sogar die Nutzung eines von der Firma im Leasing gestellten Mountainbikes kann für beide Seiten von Vorteil sein. Es gibt einige Betriebe, die dem Fachkräftemangel nicht nur mit höheren Lohnzahlungen, sondern auch mit solchen Leistungen begegnen.“

