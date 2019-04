Geänderte Vorranggebiete für Windräder werden erneut diskutiert

Geänderte Vorranggebiete für Windenergie sollen erneut offengelegt werden: Der Haupt- und Planungsausschuss der Regionalversammlung am Regierungspräsidium (RP) in Kassel hat nun ein ergänzendes Verfahren zum Teilregionalplan Energie empfohlen.

Das haben die Mitglieder des Ausschusses am Montagnachmittag in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Damit reagiert der Haupt- und Planungsausschuss auf die kritische Einschätzung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) vom Januar 2018. Darin hatten die Richter die Eilanträge zweier nordhessischer Kommunen gegen den Teilregionalplan zwar abgelehnt – aber in der Begründung ließen sie erkennen, dass die Streichung beziehungsweise Verkleinerung von 44 Vorranggebieten für die Windenergienutzung ohne eine weitere Öffentlichkeitsbeteiligung als „kritisch“ angesehen wird.

Die Beschlussempfehlung umfasst insgesamt 44 Vorranggebiete, die nach der zweiten Offenlegung durch Beschluss der Regionalversammlung vom 7. Oktober 2016 geändert wurden. Im Werra-Meißner-Kreis sind diese Vorranggebiete – im Folgenden geordnet nach Kategorien – betroffen:

Betrifft: ESW 07 (Neu-Eichenberg) Stürzlieder Berg; Verkleinerung von 45 auf 28 Hektar. Begründung: Korrektur um Denkmal-Abstand.

Stürzlieder Berg; Verkleinerung von 45 auf 28 Hektar. Begründung: Korrektur um Denkmal-Abstand. Betrifft: ESW 46 Sontra-Breitau-Ulfen (südwestlich Grandenborn, 31 Hektar); ESW 47 (südlich Grandenborn , 66 Hektar), ESW 48 (südlich Renda , 26 Hektar), ESW 50 Sontra-Ulfen, Renda, Holzhausen (Rittersberg, 99 Hektar). Begründung: Der Antrag auf eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung zur Errichtung von acht Windkraftanlagen nahe des Trinkwasserschutzgebietes der Quelle Breitau ist durch die Fachbehörde abgelehnt worden. Begründung: Das Vorranggebiet wird zurückgezogen, da kein ausreichender Abstand zum Schloss Berlepsch berücksichtigt worden war.

„Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange werden umfassend beteiligt“, teilt Michael Conrad, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, mit.

„Diejenigen Flächen für die Windenergienutzung, die nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2015 nicht verändert wurden, sind nicht Gegenstand des ergänzenden Verfahrens“, sagt RP-Sprecher Conrad weiter. Einwendungen hiergegen können nicht erneut vorgebracht werden, die Gesamtkonzeption bleibt unberührt.