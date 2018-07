Der Hitze wird im Werra-Meißner-Kreis mit besonderen Angeboten begegnet

Werra-Meißner. Gut besuchte Freibäder, aber leere Straßen und Wege – Hoch „Helmut“ hat mit seinen extrem warmen Saharaluft auch den Werra-Meißner-Kreis voll im Griff.

Die hierzulande ungewohnten Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius sind für die meisten Menschen keine Sommerfreude mehr. „Vielen Menschen macht die aktuelle Hitzewelle zu schaffen“, sagt Fachärztin Dr. Michaela Edinger vom Fachdienst Ärztlicher Dienst und Hygiene beim Kreisgesundheitsamt.

Besonders Älteren, Pflegebedürftigen, Säuglingen, Kleinkindern und chronisch Kranken drohten durch die Hitze gesundheitliche Beschwerden, da deren Anpassungsfähigkeit eingeschränkt ist, warnt sie.

Bislang ist es aber erfreulicherweise nicht zu vermehrten Einsätzen der Rettungsdienste wegen des nun richtig heißen Sommers gekommen, berichtet Kreissprecher Jörg Klinge nach Rückfrage bei der Einsatzleitstelle.

Die Frage, ob es in den vergangenen Tagen in den Krankenhäusern in Witzenhausen und Eschwege mehr Notfälle wegen Kreislaufproblemen und ähnlichen Hitzefolgen gegeben habe, wurde von der Gesundheitsholding gestern nicht beantwortet.

Damit es nicht zu einem Notfall kommt, wird bei den pflegebedürftigen Menschen, die stationär und ambulant betreut werden, auch gezielt vorgebeugt. Sowohl in den Seniorenheimen als auch beim ambulanten Dienst achteten die Mitarbeiterinnen auf sinnvolle Belüftung, genügend Beschattung und ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit, sagt Geschäftsführer Torsten Rost von der in vielen Teilen des Kreises tätigen Diacom-Altenhilfe.

In den Heimen würden den Bewohnern jetzt zusätzlich Obst, Kaltschalen und Götterspeise angeboten. Und bei den ambulanten Besuchen schauten die Mitarbeiterinnen nicht nur darauf, dass die Kunden genügend trinken, sondern berieten sie auch, dass sich die Luft im Raum zwecks Kühlung der Haut ständig bewegt.

