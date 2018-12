In Eschwege wurde der Kreisverband der Satire-Partei "Die Partei" gegründet

Werra-Meißner. Zurückhaltung gehört nicht zum Programm von der Partei Die Partei. Mit „Erwarten Sie Großes“ beschließt der neu gegründete Kreisverband Werra-Meißner seine Pressemitteilung von der konstituierenden Sitzung.

Sie möchten die Heimat vor der „Verrohung, Resignation und politischer Verblödung schützen“. Und die ersten Forderungen lassen erahnen, wo Die Partei hinmöchte.

Für die Diskussion um den Neubau der Brücke bei Unterrieden haben sie eine einfache Lösung: eine Seilbahn. Für Bad Sooden-Allendorf wird es ihrer Meinung in der Zukunft nur einen Weg geben: die Teilung. Die Stadt soll auseinanderdividiert werden – am besten wird eine Mauer dazwischen hochgezogen. Nord- und Süd-BSA soll es dann geben. Auch wenn das geografisch nicht so ganz hinkommt.

Auf die Frage, wie ernst man die Partei im Werra-Meißner-Kreis nehmen sollte, antwortet der erste Kreisvorsitzende Julian Prescher im Brustton der Überzeugung: „Sehr ernst.“ Man wolle alles anders machen, als die anderen Parteien. „Bei meinem letzten Besuch in einer Stadtverordnetenversammlung habe ich einen miefigen Haufen von alten Leuten angetroffen“, sagt Prescher. Die Partei wolle aber frischen Wind in die Politik bringen und eine Alternative für junge Menschen bieten. Ihre Zielgruppen: Die Erst- und die Letztwähler. Aber auch Protestwähler sind angesprochen.

Der – nach eigenen Worten – mitunter größenwahnsinnige und äußerst selbstgerechte Vorstand setzt sich aus dem ersten Kreisvorsitzenden Julian Prescher (Witzenhausen), dem zweiten Kreisvorsitzenden Simon Wiese (Eschwege) und dem Schatzmeister Maximilian Klie (Eschwege) zusammen. Der Vorstand möchte alle Politikverdrossenen und parteilichen Überläufer („AfD-Wählern traue ich zu, doof genug zu sein, um auf uns hereinzufallen“) dazu einladen, der Partei Die Partei beizutreten und sich lokalpolitisch dem Ziel der allgemeinen Machtergreifung zu verschreiben. Wenn es nach Julian Prescher geht, wird das 2021 schon der Fall sein. Bei der Kommunalwahl wollen sie antreten und „nehmen was kommt“.

Weitere Informationen über die neue Partei gibt es auf ihrer Facebook-Seite.