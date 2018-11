Jagdvereine im Werra-Meißner-Kreis haben stetig Zuwachs

Werra-Meißner. Konstant bis leicht steigend sind die Mitgliederzahlen der beiden Jagdvereine im Werra-Meißner-Kreis. Sie liegen damit im hessenweiten Trend.

Während der Herbstversammlung des Jagdvereins Hubertus Eschwege berichtete der Vorsitzende Rainer Stelzner, dass der Jagdverein trotz des demografischen Wandels im Kreis einer der wenigen Vereine sei, der einen kontinuierlichen Zuwachs habe.

Das zeige, dass die Jagd insgesamt auf dem richtigen Weg sei und viele junge Menschen „über den Erwerb des Jagdscheins den Weg in die Natur suchen.“ Knapp 730 Mitglieder zählt der Eschweger Verein zurzeit. Weniger, dafür auch leicht steigend, sind die Zahlen beim Jagdverein Hubertus aus Witzenhausen. Der zählt gerade 344 Mitglieder, berichtet Pressesprecherin Silke Hartung. Und weiter: „Wir haben immer Nachwuchs“. 13 bis 15 Neue kämen jedes Jahr hinzu – und zwar jeden Alters. Der Jüngste, so Hartung sei gerade 16 Jahre alt.

Durch den Uni-Standort in Witzenhausen seien die Neu-Mitglieder unter anderem auch Studierende, die einen Bezug zur Jagd haben. Insgesamt bilde die Jägerschaft aber „die ganze Bandbreite der Gesellschaft ab“, so Hartung. Schön sei am Jägernachwuchs, dass die jungen Menschen das Interesse an der Natur haben, sich aber auch mit der Problematik von Hege und Pflege auseinandersetzen möchten. Und dass sie Interesse daran haben, „ein reines, natürliches Lebensmittel zu erhalten“ und die Natur zu entdecken.

Diese Gründe führt auch Markus Stifter, Pressesprecher des Landesjagdverbands Hessen, für den Zuwachs an Jägern an. Selbst aus den geburtenschwachen Jahrgängen hätten immer wieder neue Mitglieder den Weg in die Vereine gefunden. So habe man „das Ausscheiden von Mitgliedern im Todesfall zahlenmäßig kompensieren“ können.

Hessenweit knapp 20.000 Mitglieder

Genau 19.153 Mitglieder zählen die hessischen Jagdvereine in diesem Jahr, teilt Markus Stifter, Pressesprecher des Landesjagdverbands, mit. Im Jahr 2002 waren es noch 18.684 Mitglieder. Die Zahl konnte zehn Jahre stabil gehalten werden (2012: 18.320 Mitglieder) und stieg nun bis heute leicht an. Dabei habe in den vergangenen Jahren auch der Frauenanteil zugenommen, berichtet Stifter. Genaue Angaben könne er keine machen, da der Landesjagdverband keine Daten zu Alter und Geschlecht erfasst, aber: „Wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder zu 80 Prozent männlich und 20 Prozent weiblich sind.“

Rund 2800 Pachtreviere gibt es laut Stifter in Hessen. Jungjäger dürfen drei Jahre nach Lösen des ersten Jagdscheins ein Revier pachten, vorher sammeln sie in Revieren geübter Kollegen Erfahrungen.

Was so faszinierend an der Jagd ist, erklärt uns ein langjähriger Jäger in der Montagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeinen.