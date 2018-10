Jugendräume sind im Werra-Meißner-Kreis immer noch wichtige Treffpunkte

Werra-Meißner. Anders als im benachbarten Landkreis Kassel erleben die Jugendräume im Werra-Meißner-Kreis zwar immer mal Flauten, werden aber trotzdem regelmäßig genutzt.

Das berichten die Jugendpfleger von Witzenhausen, Eschwege, Hessisch Lichtenau und Bad Sooden-Allendorf auf Anfrage. Die Zentren seien nach wie vor wichtig, damit Jugendliche einen Treffpunkt für gemeinsame Erfahrungen und Projekte haben – so sieht es auch die Kreisjugendförderung.

Die Jugendräume im Werra-Meißner-Kreis werden laut Pressesprecherin Sylvia Weinert von unterschiedlichen Trägern verwaltet: Meist sei die Kommune dafür zuständig, die oft auch die Räume anbiete. Teilweise gäbe es eine kirchliche Trägerschaft oder die Räume werden von Privatpersonen zur Verfügung gestellt. „Viele der Jugendräume verwalten sich selbst“, sagt Weinert. In Eschwege, Witzenhausen und Hessisch Lichtenau gebe es kommunale Jugendpfleger, ebenso in Sontra und Bad Sooden-Allendorf über die Awo. Die Stellen in Meinhard, Wanfried, Waldkappel und Wehretal seien in den vergangenen Jahren aus Gründen wie Kostenersparnis und Magel an Bewerbern nicht mehr besetzt worden.

Laut Weinert sind die Jugendräume sinnvoll, weil Jugendlichen ein Treffpunkt für Projekte und Feiern geboten werde. Gleichzeitig erführen sie dort Unterstützung und müssten sich an Regeln halten. „Der Begriff „Räume“ ist dabei weiter zu fassen als nur die klassischen Jugendräume“, fügt Weinert hinzu. Es gehörten auch Freiräume dazu, in denen Jugendliche Ideen und Interessen umsetzen können.

Jugendliche vom Smartphone wegzubringen, sei heutzutage aussichtslos. Es müsse vielmehr ein Angebot gemacht werden, das auch ohne Handy attraktiv ist, wie beispielsweise Sportgruppen, Konzerte oder auch eine Werkstatt für Bauprojekte.

Jugendförderung lädt zu Brunch ein

Die Kreisjugendförderung lädt für Samstag, 27. Oktober, die Vertreter aller Jugendgruppen aus dem Werra-Meißner-Kreis zum Brunch ein. Es soll um die Situation der Jugendgruppen gehen, die Herausforderungen der täglichen Arbeit und Förderungsmöglichkeiten. Ziel ist es laut Mitteilung, den Werra-Meißner-Kreis jugendgerechter zu machen. Der Brunch findet von 10 bis 13 Uhr im Saal der Kneipe Öx in Berkatal-Frankershausen statt und ist kostenlos. Um Anmeldung von maximal zwei Personen pro Jugendgruppe wird gebeten.

Infos gibt es bei der Kreisjugendförderung unter Tel. 05651/3021452 und armin.bahl@werra-meissner-kreis.de

Wie die Lage in vier ausgewählten Jugendzentren im Werra-Meißner-Kreis konkret aussieht, lesen Sie in der gedruckten Freitagsausgabe der HNA-Witzenhäuser Allgemeine. Dort lesen Sie auch einen Kommentar, der erklärt, warum wir der Jugend von heute getrost die Zukunft anvertrauen können.