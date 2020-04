Kitas geben Tipps, wie Eltern ihre Kinder zuhause beschäftigen können

Wie können kleine Kinder sinnvoll beschäftigt werden? Wir haben bei zwei Kindertagesstätten nach Ideen gefragt, was Eltern noch mit ihren Kindern daheim machen können.

Auch wenn einige Schüler nun wieder in die Schulen gehen dürfen, ist noch nicht absehbar, wann auch die Kindergärten wieder normal öffnen dürfen. Für viele Familien ist die Zwangspause von der Kindertagesstätte eine Belastung– nicht nur, weil häufig der Beruf unter der Betreuungssituation leidet, sondern auch, weil langsam die Ideen zur sinnvollen Beschäftigung erschöpft sind. Deswegen haben wir in Kindertagesstätten nach Tipps gefragt, was man daheim mit seinen Kindern machen könnte.

Ute Becker, Leiterin der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ aus dem Großalmeröder Ortsteil Laudenbach und ihr Team haben einige Vorschläge. Generell empfiehlt Becker einen strukturierten Tagesablauf für die Familien. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Struktur den Kindern hilft, sich zurechtzufinden“, sagt die Kita-Leiterin.

So sollte jeder Tag nach einem einheitlichen Muster gestaltet werden. Nach dem Frühstück können größere Kinder ihre Aufgaben für die Schule bearbeiten, jüngere Kinder malen zum Beispiel inzwischen. Vor dem Mittag könnte dann noch eine kleine Spielphase eingebaut werden und danach beginnt man mit den gemeinsamen Vorbereitungen für das Mittagessen.

Andrea Winkler, Leiterin der Kindertagesstätte Kesperknirpse aus Witzenhausen stimmt zu: Ein verlässlicher Rhythmus in der Tagesstruktur gebe den Kindern Sicherheit. „Die Kinder merken, hier wiederholt sich etwas, auch wenn alles andere sich gerade verändert“, erklärt Winkler. Dazu könnten auch Rituale aus dem Kita-Alltag, wie der Morgenkreis oder ein Tischspruch vor dem Essen, in der Familie übernommen werden.

Wie man das Coronavirus gegenüber den Kindern erklärt, sei altersabhängig und sehr individuell. Aber wenn jetzt alle Leute Masken tragen, werde das auch Fragen bei den Kindern wecken. „Dann kann man ihnen erklären, dass die Masken dafür da sind, dass wir gesund bleiben, weil es eine ansteckende Krankheit gibt“, sagt Winkler. „Weil wir uns nicht anstecken wollen, machen wir momentan einige Dinge anders als sonst.“

Auch wenn viele Kinder zurzeit nicht in den Kindergarten dürften, unterstützen die Mitarbeiter der Kitas aber die Eltern, wenn diese Fragen haben oder nach Anregungen suchen. Zudem rät Winkler den Eltern, sich virtuell zu vernetzen und sich mit aktuellen Informationen zu versorgen. Dazu gebe es verschiedene Quellen im Internet. Sie empfiehlt zum Beispiel: infektionsschutz.de

Das sind die Vorschläge der Profis