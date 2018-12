KJR-Programm für 2019 ist fertig

Klettern, Kanu, Korsika

+ © Wiebke Huck Volles Programm: Das Heft für 2019 präsentieren (von links) Henner Gädtke, Benjamin Gück, Maike Braukmann, Katharina Schöps, Marlene Kühne, Frederic Schwarzer, Jonas Hermann, Carina Gerstenberg und Martha Zimmermann. © Wiebke Huck

Witzenhausen. Die Ehrenamtlichen des Kreisjugendrings Werra-Meißner waren wieder fleißig: Mehr als 500 Exemplare des neuen Programms haben sie zwischen den Jahren in Briefumschläge verpackt und auf die Reise geschickt. An Schulen, Einrichtungen für Jugendliche, Vereine und junge Leute, die in der Vergangenheit bereits an Aktionen des Kreisjugendrings teilgenommen haben.