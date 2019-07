Laubbäume im Werra-Meißner-Kreis kämpfen jetzt mit Folgen der Trockenheit 2018

Himmel, wo man keinen sehen sollte: Normalerweise bilden Buchen ein dichtes, grünes Blätterdach. Durch die Trockenheit sind die Kronen in der Region derzeit eher kahl – wie hier am Konstein bei Wanfried.

Nicht nur die Fichten im Werra-Meißner-Lreos leiden, auch die Buchen kämpfen jetzt mit den Folgen der Trockenheit.

In den kommenden Monaten müssen sich Waldbesucher und Verkehrsteilnehmer im Werra-Meißner-Kreis deshalb auf gesperrte Wege und vermehrte Baumfällarbeiten einstellen. Ernst ist die Lage vor allem rund um Neu-Eichenberg, Witzenhausen und bei Bad Sooden-Allendorf. Hier drohten bereits ganze Bestände abzusterben, sagt Matthias Dumm, Leiter des Forstamtes Hessisch Lichtenau. Im restlichen Nordkreis seien vor allem einzelne Bäume betroffen. Im Südkreis sind vor allem Buchen bei Wanfried und am Grünen Band Richtung Hessische Schweiz betroffen, sagt Dietrich Bräuer (Forstamt Wehretal).

Generell gehe es vor allem Buchen in Höhenlagen und an sonnigen Südhängen schlecht sowie solchen auf Böden mit hohem Kalk- und Grauwackeanteil, der nur schlecht Wasser speichern kann.

Dramatisch sei, dass die Buche eigentlich die Baumart ist, die von Natur aus in der Region heimisch ist, während Fichten eigens gepflanzt wurden. „Wenn man in den vergangenen Jahrhunderten nicht in den Wald eingegriffen hätte, würden hier zu 90 Prozent nur Buchen stehen“, sagt Dumm. „Wenn die jetzt Probleme bekommen, gibt mir das sehr zu denken.“

Buchen zeigen oft erst mit ein bis drei Jahren Verzögerung, wie sie unter längerer Trockenheit leiden, so Dumm. Die geschwächten Bäume seien anfällig für Pilze, die etwa die Weißfäule auslösen können – so werden die Bäume instabil. Während abgestorbene Fichten zur Not noch ein bis zwei Jahre stehen können, müssten absterbende Buchen schnell gefällt werden.

„Das ist sehr gefährlich, weil dabei Teile der Krone abbrechen können“, so Dumm. Deshalb müssten die Buchen mit Hilfe von Seilwinden beseitigt werden. Das ist teuer – ein Problem angesichts des sinkenden Preises für Buchenholz. Falls das Geld knapp werde, könne es passieren, dass einige Buchen stehen bleiben und Waldgebiete gesperrt werden.

Bund will Waldbesitzern helfen

32,4 Millionen Festmeter Schadholz sind bundesweit als Folgen von Stürmen, Dürre, Waldbränden und Borkenkäferbefall im Jahr 2018 angefallen, heißt es beim Bundesagrarministerium. Es müsste der Verlust von 110 000 Hektar Wald ausgeglichen und mehrere Millionen Bäume gepflanzt werden, so Ministerin Julia Klöckner, die Geld aus dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung nutzen will. Wie genau, sei noch unklar, sagt Dumm. Er begrüßt aber, dass die Politik tätig wird.

Mehr zum Thema lesen Sie in der Freitagausgabe der Witzenhäuser Allgemeinen.