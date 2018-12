Macher, Ideengeber und Visionär: Matthäus Mihm verlässt Verein Aufwind

Werra-Meißner. 26 Jahre lang hat er als Vorstand die Geschicke des Vereins Aufwind im Werra-Meißner-Kreis geleitet. Jetzt verabschiedet sich Matthäus Mihm in den Ruhestand.

Der Weg ist das Ziel: Mit diesem Motto kann Matthäus Mihm sich identifizieren, nicht nur als Kletterer und Langstreckenläufer. Auch als Vorstand von Aufwind hat er 26 Jahre lang seine Fußspuren auf dem Weg des Vereins nach vorn eingeprägt.

Als er 1985 seinem Lebensweg eine neue Richtung geben wollte, kam Matthäus Mihm auf den Hohen Meißner, um in der Psychiatrie als Ergotherapeut zu arbeiten. Acht Jahre später sollte er in Eschwege für einen kleinen Verein mit zehn Mitarbeitern eine Tagesstätte aufbauen. Daraus wurde der Verein Aufwind, der heute über 120 Mitarbeiter hat und in Eschwege und Witzenhausen Angebote für Menschen mit seelischer Behinderung schafft. Jetzt beginnt Mihm den nächsten Abschnitt seines Weges und hört als Aufwind-Vorstand auf.

Mit einer emotionalen Feierstunde in den Gemeinnützigen Werkstätten Eschwege dankten ihm seine Mitarbeiter, Kooperationspartner, Weggefährten und vor allem die Klienten für seine engagierte Arbeit. „Matthäus, du warst wahnsinnig produktiv“, hob der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Karl-Georg Dittmar-Stern, hervor. Matthäus Mihm habe den Verein entscheidend mitgeprägt, immer vor Ideen sprudelnd, und er setze diese auch um. „Du hast zwei Werkstätten aufgebaut und eine Integrationsfirma aus der Taufe gehoben, die nun sieben Läden betreibt und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schafft“, sagte Dittmar-Stern. „Du hast Inklusion aber auch schon gelebt, als der Begriff den Politikern heute noch nicht einmal bekannt war.“

Thomas Niemann vom Landeswohlfahrtsverband würdigte die Arbeit von Matthäus Mihm und teilte dessen Philosophie: „Teilhabe am Arbeitsleben ist mehr als Geldverdienen. Es bedeutet auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.“ Landrat Stefan Reuß betonte die Innovationskraft des Aufwind-Vorstandes: „Viele Projekte, die mit Matthäus Mihm klein angefangen haben, entwickelten sich deutlich weiter und finden heute über die Grenzen der Region hinaus Beachtung.“

Die Nachfolge von Mihm als Aufwind-Vorstand tritt nun Andrea Röth von den Werraland-Werkstätten an.