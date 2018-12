Neues Konzept: Werra-Meißner-Kreis sperrt zwei Felsen für Kletterer

Klettern erlaubt: Der Habichtsstein in der Nähe von Wendershausen ist ein Naturdenkmal. Allerdings hat der Landkreis jetzt eine widerrufbare Ausnahmegenehmigung erteilt, die den Sport am Fels erlaubt.

Werra-Meißner. Wer im Werra-Meißner-Kreis klettern gehen will, hat künftig weniger Auswahl, was seine Ausflugsziele angeht. Ein neues Konzept versucht, die Bedürfnisse von Natur und Sportlern zu vereinen.

Sie heißen Habichtsstein, Behälterskopf, Ellersteine und Otterbachstein, sind vier Felskomplexe im nördlichen Werra-Meißner-Kreis und erfreuen sich bei Klettersportlern zunehmender Beliebtheit. Aber sind diese sportlichen Aktivitäten auch mit den Belangen des Naturschutzes vereinbar?

+ Unterzeichneten die Vereinbarung zur Kletterkonzeption: Gerhard Scholz (Forstamt Hessisch Lichtenau, von links), Helmut Herbort (Obere Naturschutzbehörde beim RP in Kassel) und der Umweltdezernent des Werra-Meißner-Kreises, Dr. Rainer Wallmann. © Foto: Chris Cortis Dieser Frage gehen der Kreis, die Obere Naturschutzbehörde, Hessen-Forst und der Deutsche Alpenverein nach. Deren Vertreter Dr. Rainer Wallmann, Helmut Herbort, Gerhard Scholz und Eric Barnert unterzeichneten am Wochenende eine entsprechende Vereinbarung, die nach 18-monatiger Vorarbeit als Kletterkonzeption für den Werra-Meißner-Kreis formuliert worden ist.

Nach diesem zehnseitigen Papier sind ab sofort die Ellersteine östlich von Hundelshausen sowie der Otterbachstein bei Orferode als mit sechs Metern niedrigster Felsen für Klettersportler tabu. Ihre Kletterkünste ausprobieren dürfen die Himmelsstürmer dagegen in der Nähe von Wendershausen am 25 Meter hohen Habichtsstein und dem etwa fünf Meter niedrigeren Behälterskopf bei Rückerode. Für den Habichtsstein, der wie die Ellersteine als Naturdenkmal ausgewiesen ist, erteilte der Kreis eine entsprechende Ausnahmegenehmigung.

Die einzelnen Felskomplexe stellte in Bild und Text Gerhard Müller-Lang vor, beim Kreis Fachbereichsleiter für Landwirtschaft und Landschaftspflege.

Das Konzept sieht vor, in den nächsten fünf Jahren sowohl an den gesperrten als auch an den zugänglichen Felsformationen die Entwicklung von Flora und Fauna genau zu beobachten und vergleichend gegenüberzustellen. Das Klettern, sind sich Behörden und Alpenverein einig, dürfe nicht zur Zerstörung oder zu sonstigen erheblichen Beeinträchtigungen für Tier- und Pflanzenwelt führen. Deswegen könne nicht ausgeschlossen werden, dass – falls doch – auch Habichtsstein und Behälterskopf eines Tages auf die Tabu-Liste für Kletterer aufgenommen werden. Grundsätzlich aber werde angestrebt, die wohnortnahe Ausübung des Klettersports zu gewährleisten und gleichzeitig den ökologischen Wert der Felsbiotope mit ihrer speziellen Vegetation und etwa den Felsspalten als Winterquartiere für Waldfledermäuse zu erhalten. Eine touristische Vermarktung der Felsen stehe derzeit nicht zur Debatte, unterstrich Wallmann die Lenkungsfunktion des Konzeptes.

An den jetzt gesperrten Felsen sollen bis zum Frühjahr die in den Wänden angebrachten Kletterhaken durch Verplombung unbrauchbar gemacht, ferner die fürs Klettern zugelassenen und gesperrten Felsen entsprechend markiert werden. Diese Aufgabe übernimmt der Alpenverein. Insgesamt schlägt das für den Werra-Meißner-Kreis kostenfreie Projekt mit rund 30.000 Euro zu Buche.