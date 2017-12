Polizei erwischt vier Autofahrer betrunken amSteuer

Werra-Meißner. Gleich vier Personen sind im Werra-Meißner-Kreis am Mittwoch alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Das teilt Polizeisprecher Jörg Künstler am Donnerstag mit.

Wie die Polizei mitteilte, überfuhr ein 43-Jähriger aus Weißenborn am Abend eine Querungshilfe an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege. Dabei wurde der Unterboden des Wagens derart beschädigt, dass Öl auslief. Der flüchtige Fahrer wurde laut Polizei ermittelt, weil das vordere Kennzeichen des Fahrzeugs verloren gegangen war. Der Mann, der seinen Führerschein nun los ist, wurde mit 0,8 Promille aufgegriffen.

Mit drei Promille war eine 68-jährige Autofahrerin am Nachmittag auf der Ernst-Reuter-Straße in Reichensachsen unterwegs. Sie kam von der Straße ab, fuhr gegen zwei Verkehrsschilder und landete in einer Hecke am Anhalter Weg. Laut Polizei hatte die 68-Jährige zuvor ein Fahrzeug an der Bahnhofstraße touchiert. Schaden insgesamt: 3000 Euro.

Stark betrunken Zustand ist ein 34-Jähriger Eschweger am Mittag mit seinem Wagen gegen einen Palettenstapel auf einem Eschweger Firmengelände gefahren. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann laut Polizei zunächst; da er aber bereits vor seiner Trunkenheitsfahrt am Stad durch Beleidigungen auffiel, erwarten ihn auch hier Anzeigen.

In Hessisch Lichtenau stoppten die Beamten gegen 21.15 Uhr im Mühlweg einen 41-Jährigen, der 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte und den Führerschein abgeben musste.

