Reiterliche Vereinigung: Kutschfahrer sollen Führerschein machen

Viel Erfahrung nötig: Wer mit so viel Ruhe und Können wie Ferdinand Theune (Ellingerode) sein Gespann steuern will, braucht eine solide Kutscher-Asubildung, argumentiert die FN. Theune bräuchte übrigens nur eine Sicherheitsschulung und ein Prüfungsgespräch absolvieren. Der Grund: Mit seinen 89 Jahren liegt er deutlich über der Altersgrenze von 65 Jahren und kann auf Jahrzehnte an den Leinen zurückblicken. Unser Bild entstand 2014 beim Erntefestumzug in Witzenhausen.

© Geier